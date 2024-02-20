«Тётенька неистовствует». Губерниев — о словах Вяльбе про российских биатлонистов

Журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал слова президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, которая заявила, что российские лыжники и биатлонисты не являются друг для друга семьёй. Она считает, что лыжники вынуждены подстраиваться под биатлонистов в преддверии «Гонки Легкова».

«Это всё очень смешно… Тётенька неистовствует…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, юбилейная 10-я «Гонка Легкова» состоится 23-24 февраля 2024 года в городе Пересвет (Московская область). Помимо соревнований профессионалов на дистанции 20 км в программу мероприятия входят любительские забеги на 10 и 20 км, детские лыжные гонки на 1,3 и 5 км, концертная программа, а также открытые мастер-классы от звёзд лыжного спорта и биатлона.