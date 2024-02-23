Йоханнес Бё и Мартен Фуркад отреагировали на новость о завершении карьеры Доллем

Норвежский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион и 20-кратный чемпион мира Йоханнес Бё отреагировал на новость о завершении по окончании сезона-2023/2024 карьеры немцем Бенедиктом Доллем, чемпионом мира и призёром Олимпийских игр.

«Плохие новости для Германии, но лучшие новости для твоей семьи! Поздравляю с великолепной карьерой! Наслаждайся последними гонками!» — оставил Бё комментарий под постом Долля в социальной сети.

Также на новость отреагировал француз Мартен Фуркад, пятикратный чемпион Олимпиад и 13-кратный чемпион мира, завершивший карьеру в 2020 году: «Какой последний сезон! Наслаждайся до конца».

Короткий комментарий оставила под постом Долля и немка Лаура Дальмайер, двукратная олимпийская чемпионка, завершившая карьеру в 25 лет в 2019 году. «Всех благ, Бенни», — написала она.

Напомним, Федерация биатлона Германии сегодня, 23 февраля, сообщила, что Бенедикт Долль завершит карьеру на последнем этапе Кубка мира в этом сезоне, который будет проходить в Кэнморе (Канада).