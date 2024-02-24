Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Виттоцци рассказала, готова ли она к борьбе за Кубок мира в сезоне-2023/2024

Виттоцци рассказала, готова ли она к борьбе за Кубок мира в сезоне-2023/2024
Аудио-версия:
Комментарии

Итальянская биатлонистка, двукратная чемпионка мира Лиза Виттоцци рассказала, готова ли она к борьбе за Кубок мира в нынешнем сезоне. Сейчас спортсменка идёт в общем зачёте на третьем месте, уступая лидеру, норвежке Ингрид Ландмарк Тандреволд, 48 очков.

«Я уже думаю о Кубке мира. После чемпионата мира мне устроили вечеринку, но я быстро уехала домой — нужно было отдохнуть после двух недель стресса.

Кубок мира? Не знаю, думаю, это будет вопрос подготовки. В марте я всегда чувствовала себя хорошо. Надеюсь, что и в этом году буду в хорошей форме, потому что она мне понадобится.

Второе место в общем зачёте в 2019 году? Сейчас я чувствую себя лучше как в лыжах, так и в стрельбе. В целом ощущаю себя более взрослой, чем пять лет назад», — приводит слова Виттоцци OA Sport.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

Материалы по теме
Йоханнес Бё повторил рекорд Уле-Эйнара Бьорндалена. Но кто из норвежцев величайший?
Йоханнес Бё повторил рекорд Уле-Эйнара Бьорндалена. Но кто из норвежцев величайший?
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android