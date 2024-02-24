Виттоцци рассказала, готова ли она к борьбе за Кубок мира в сезоне-2023/2024

Итальянская биатлонистка, двукратная чемпионка мира Лиза Виттоцци рассказала, готова ли она к борьбе за Кубок мира в нынешнем сезоне. Сейчас спортсменка идёт в общем зачёте на третьем месте, уступая лидеру, норвежке Ингрид Ландмарк Тандреволд, 48 очков.

«Я уже думаю о Кубке мира. После чемпионата мира мне устроили вечеринку, но я быстро уехала домой — нужно было отдохнуть после двух недель стресса.

Кубок мира? Не знаю, думаю, это будет вопрос подготовки. В марте я всегда чувствовала себя хорошо. Надеюсь, что и в этом году буду в хорошей форме, потому что она мне понадобится.

Второе место в общем зачёте в 2019 году? Сейчас я чувствую себя лучше как в лыжах, так и в стрельбе. В целом ощущаю себя более взрослой, чем пять лет назад», — приводит слова Виттоцци OA Sport.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.