Дальмайер вспомнила, как её задержали российские пограничники накануне Сочи-2014

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер вспомнила, как её задержали российские пограничники накануне Олимпиады в Сочи.

Спортсменка вместе с отцом и друзьями совершала восхождение на Эльбрус в 2013 году. Инцидент произошёл после покорения высоты.

«Мы были слишком близко к грузинской границе, о чём совершенно не подозревали. Солдаты не хотели нас отпускать, пока мой отец не рассказал им, что я буду участвовать в Олимпиаде 2014 года», — приводит слова Дальмайер Merkur.

После выяснения подробностей группу альпинистов было решено отпустить. Им выписали штраф, который был равен € 5, вспоминает биатлонистка.

Напомним, профессиональную карьеру Дальмайер завершила в возрасте 25 лет. Своё решение она объясняла потерей мотивации.