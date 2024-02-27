Каролин Кноттен пропустит этап КМ в Холменколлене из-за состояния здоровья

Норвежская биатлонистка Каролин Кноттен пропустит 7-й этап Кубка мира, который пройдёт в Осло-Хольменколлене (Норвегия). Об этом сообщает VG.

Ещё на чемпионате мира в Нове-Место (Чехия) почувствовала себя плохо из-за обострившегося тревожно-социального расстройства и не восстановилась окончательно, чтобы стартовать в Норвегии.

Кноттен является одной из лидеров женской части сборной Норвегии. Сейчас в личном зачёте она занимает девятую строчку и чуть меньше чем на 200 очков отстает от лидера и партнера по команде — Ингрид Тандервольд. На первом этапе Кубка мира в Швеции Кноттен завоевала серебро в спринте, в остальных индивидуальных гонках ей не хватало совсем немного, чтобы войти в тройку сильнейших

Напомним, сегодня стало известно о том, что шведская биатлонистка и одна из лидеров сборной Ханна Эберг тоже не сможет выступить на соревновании.