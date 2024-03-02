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Экс-лыжница Наталия Шевченко досрочно выиграла общий зачёт Кубка России по биатлону

Экс-лыжница Наталия Шевченко досрочно выиграла общий зачёт Кубка России по биатлону
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Трёхкратная чемпионка России российская биатлонистка Наталия Шевченко (в девичестве Мекрюкова), ранее выступавшая в лыжных гонках, досрочно выиграла общий зачёт Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024 по биатлону.

Напомним, с 29 февраля по 3 марта в Уфе проходит финальный этап Кубка России. Сегодня, 2 марта, в его рамках прошла спринтерская гонка, в котором Шевченко заняла четвёртое место, что позволило ей стать обладательницей Кубка России по программе спринтов.

Завтра, 3 марта, этап в Уфе закроют гонки преследования. Даже если Наталия не выйдет на старт гонки, она всё равно получит Кубок России.

В данный момент вице-лидером общего зачёта является чемпионка Европы Виктория Сливко, отстающая от Шевченко на 51 очко. Даже в случае победы Сливко (60 очков) и отказа от гонки Шевченко, Виктории не удастся завоевать трофей из-за традиционного вычета очков (29).

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