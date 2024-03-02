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Эдуард Латыпов досрочно стал обладателем Кубка России — 2023/2024 по биатлону

Эдуард Латыпов досрочно стал обладателем Кубка России — 2023/2024 по биатлону
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Трёхкратный призёр Олимпиады-2022 российский биатлонист Эдуард Латыпов досрочно выиграл общий зачёт Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024.

Напомним, с 29 февраля по 3 марта в Уфе проходит финальный этап Кубка России. Сегодня, 2 марта, в его рамках прошла спринтерская гонка, которую без единого промаха выиграл именно Латыпов.

Сейчас у Латыпова 416 очков, а у его ближайшего преследователя Кирилла Бажина — 324. С учётом вычета худшего результата у Эдуарда получается 396 (-20 очков за 21-е место), а у Бажина — 310 (-14 очков за 27-е место). Отрыв Эдуарда настолько большой, что, даже если он пропустит завтрашний пасьют, а Бажин его выиграет, Кирилл не догонит лидера.

У женщин обладательница Кубка России также определилась досрочно. Ей стала экс-лыжница Наталия Шевченко.

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