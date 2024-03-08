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Кубок мира, 8-й этап, мужчины: во сколько начнётся эстафета, где смотреть

Сегодня, 8 марта, в Уосатче (США) в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону сезона — 2023/2024 пройдёт мужская эстафета 4 х 7,5 км. Соревнования начнутся в 22:25 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с составами сборных, входящих в топ-5 зачёта мужских эстафет в этом сезоне.

Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап, Уосатч

Мужчины. Эстафета 4 х 7,5 км. Стартовый лист, топ-5 мужских эстафет

1. Норвегия (Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Ветле Шоста Кристиансен).

2. Германия (Юстус Штрелов, Йоханнес Кюн, Бенедикт Долль, Филипп Наврат).

3. Франция (Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Эрик Перро, Антонен Гигонна).

4. Италия (Патрик Браунхофер, Томмазо Джакомель, Дидье Биона, Лукас Хофер).

5. Швеция (Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Себастиан Самуэльссон, Мартин Понсилуома).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.