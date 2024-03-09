Бреза-Буше выиграла спринт на Кубке мира по биатлону, Тандреволд стала второй

В Уосатче (США) завершился женский спринт на 7,5 км в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024. Победителем в этой гонке стала французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше. Спортсменка допустила один промах и преодолела дистанцию за 20.42,7.

Второе место заняла норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд, не допустившая ни одного промаха. Биатлонистка завершила дистанцию с отставанием в +13,4 секунды. Тройку призёров замкнула ещё одна француженка, Лу Жанмонно. Она отстала от серебряного призёра на 5,8 секунды. Ближе всего к лидерам удалось подобраться итальянке Лизе Виттоцци, она заняла четвёртое место.

Биатлон. Кубок мира — 2023/2024, восьмой этап, Уосатч, США. Спринт, 7.5 км. Женщины

1. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 20.42,7 (1 промах).

2. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — 20.56,1 (отставание +13,4).

3. Лу Жанмонно (Франция) — 21.01,9 (+19,2).

4. Лиза Виттоцци (Италия) — 21.11,8 (+29,1).

5. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия) — 21.30,9 (+48,2).

6. Анна Гандлер (Австрия) — 21.44,7 (+1.02,0).