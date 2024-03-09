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Бреза-Буше выиграла спринт на Кубке мира по биатлону, Тандреволд стала второй

Бреза-Буше выиграла спринт на Кубке мира по биатлону, Тандреволд стала второй
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В Уосатче (США) завершился женский спринт на 7,5 км в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024. Победителем в этой гонке стала французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше. Спортсменка допустила один промах и преодолела дистанцию за 20.42,7.

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 8, Уосатч, США
Женщины. 7.5 км Спринт
09 марта 2024, суббота. 01:00 МСК
Окончено
1
Жюстин Бреза-Буше
Франция
20:42.7
2
Ингрид Ландмарк Тандреволд
Норвегия
+13.4
3
Лу Жанмонно
Франция
+19.2

Второе место заняла норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд, не допустившая ни одного промаха. Биатлонистка завершила дистанцию с отставанием в +13,4 секунды. Тройку призёров замкнула ещё одна француженка, Лу Жанмонно. Она отстала от серебряного призёра на 5,8 секунды. Ближе всего к лидерам удалось подобраться итальянке Лизе Виттоцци, она заняла четвёртое место.

Биатлон. Кубок мира — 2023/2024, восьмой этап, Уосатч, США. Спринт, 7.5 км. Женщины

1. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 20.42,7 (1 промах).
2. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — 20.56,1 (отставание +13,4).
3. Лу Жанмонно (Франция) — 21.01,9 (+19,2).
4. Лиза Виттоцци (Италия) — 21.11,8 (+29,1).
5. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия) — 21.30,9 (+48,2).
6. Анна Гандлер (Австрия) — 21.44,7 (+1.02,0).

Календарь Кубка мира по биатлону – 2023/24
Личный зачёт Кубка мира по биатлону – 2023/24
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