Легрейд — о трёх штрафных кругах в эстафете: это было ужасно

Олимпийский чемпион 2022 года Стурла Холм Легрейд прокомментировал неудачу во время эстафеты на этапе Кубка мира в Солджер-Холлоу (США). Норвежский биатлонист зашёл на три штрафных круга.
«Это было ужасно. Сложно объяснить, что произошло. Я подошёл к стрельбе, и закрыть мишени было невозможно. Я вижу в прицеле, что попаду, но происходит промах. Не знаю, играет ли со мной злую шутку высота», – приводит слова Легрейда TV2.
Напомним, 8 марта в США стартовал восьмой этап Кубка мира по биатлону — 2023/2024. Победителем мужской эстафеты стала сборная Норвегии; несмотря на осечки Легрейда, команда выиграла у соперников больше 26 секунд. Второе место у Италии, а третье — у Германии.
Победа в Солджер-Холлоу стала для норвежцев 12-й кряду в мужских эстафетах в рамках Кубка мира.
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