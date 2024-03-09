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Бреза-Буше — о победе в спринте на Кубке мира: это был настоящий ад

Бреза-Буше — о победе в спринте на Кубке мира: это был настоящий ад
Жюстин Бреза-Буше
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Олимпийская чемпионка 2022 года француженка Жюстин Бреза-Буше прокомментировала победу в спринтерской гонке на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Солджер-Холлоу (США).

«Конечно, я довольна. Сегодня на улице был настоящий ад: весенний снег, большая высота. Все сильные девушки здесь, в семёрке или восьмёрке лучших. Было замечательно одержать эту победу. Снег подошёл тем, кто бежал вначале. Так что мы действительно счастливы. Разделить подиум с Лу (Жанмонно. — Прим. «Чемпионата») тоже здорово», — приводит слова спортсменки Международный союз биатлонистов (IBU).

Бреза-Буше допустила один промах в спринтерской гонке. Второе место заняла Ингрид Ландмарк Тандреволд (13,4 секунды отставания), а бронзовая медаль досталась француженке Лу Жанмонно (+19,2 сек.).

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 8, Уосатч, США
Женщины. 7.5 км Спринт
09 марта 2024, суббота. 01:00 МСК
Окончено
1
Жюстин Бреза-Буше
Франция
20:42.7
2
Ингрид Ландмарк Тандреволд
Норвегия
+13.4
3
Лу Жанмонно
Франция
+19.2
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