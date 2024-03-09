Кубок мира, 8-й этап, женщины: во сколько начнётся эстафета, где смотреть

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Сегодня, 9 марта, в Уосатче (США) в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону пройдёт женская эстафета. Соревнование начнётся в 22:25 мск. Это будет заключительная гонка такого формата, после которой официально станет известна сборная — обладательница «Малого хрустального глобуса» в зачёте эстафет.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с составами команд, занимающими первые пять позиций в зачёте женских эстафет.

Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап, США

Женщины. Эстафета 4х6 км. Стартовый лист

1. Норвегия (Юни Арнеклейв, Ида Льен, Каролин Оффигстад Кноттен, Ингрид Ландмарк Тандреволд).

2. Франция (Жилон Гигонна, Жюстин Бреза-Буше, Ришар Жанн, Лу Жанмонно).

3. Швеция (Анна Магнуссон, Мона Брорссон, Ханна Эберг, Эльвира Эберг).

4. Германия (Янина Хеттих, Селина Гротиан, Ванесса Фойгт, София Шнайдер).

5. Италия (Самуэла Комола, Ханна Аухенталлер, Микела Каррара, Беатрис Трабуччи).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.