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Кубок мира, 8-й этап, мужчины: во сколько начнётся спринт, где смотреть

Кубок мира, 8-й этап, мужчины: во сколько начнётся спринт, где смотреть
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В воскресенье, 10 марта, в Уосатче (США) в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону пройдёт мужской спринт. Его старт запланирован на 1:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовым листом гонки.

Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап, США
Мужчины. Спринт 10 км. Стартовый лист

1. Симон Эдер (Австрия).
2. Эмильен Жаклен (Франция).
6. Йоханнес Бё (Норвегия).
9. Тарьей Бё (Норвегия).
12. Филипп Наврат (Германия).
17. Томмазо Джакомель (Италия).
19. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия).
22. Себастиан Самуэльссон (Швеция).
23. Тимофей Лапшин (Южная Корея).
25. Мартин Понсилуома (Швеция).
28. Кентен Фийон Майе (Франция).
34. Бенедикт Долль (Германия).
39. Стурла Холм Лейгред (Норвегия).
46. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия).
51. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия).
56. Антонен Гигонна (Франция).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 8, Уосатч, США
Мужчины. 10 км Спринт
10 марта 2024, воскресенье. 01:05 МСК
Не началось
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