Виттоцци высказалась о втором месте в гонке преследования на этапе КМ в США

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци высказалась о своём втором месте в гонке преследования на восьмом этапе Кубка мира в США. Спортсменка проиграла на финише победительнице гонки, француженке Лу Жанмонно, 0,4 секунды.

«Я рада, что в итоге у меня была действительно хорошая гонка. Конечно, я недовольна финишем, но в конце концов я сделала всё, что могла, и результат такой, какой он есть. Однако в гонке преследования мне очень хотелось одержать победу. Я боролась до конца, финиш был не таким, как я надеялась, но если я посмотрю всю гонку, я буду удовлетворена выступлением», — приводит слова Виттоцци издание Fondo Italia со ссылкой на эфир IBU.

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