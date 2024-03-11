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Тарьей Бё: гонки на высоте подходят для пожилых людей вроде меня

Тарьей Бё: гонки на высоте подходят для пожилых людей вроде меня
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35-летний норвежский биатлонист, трёхкратный олимпийский чемпион Тарьей Бё высказался о гонках на высоте.

«Каждый раз, когда нам приходится выступать на высоте, я думаю о французах и итальянцах, родившихся и выросших в этих условиях. Однако возраст и опыт помогают выступать на высоте. Когда 15 лет бегаешь в горах, от сезона к сезону становится лучше. Помню, в первые годы на этапах Кубка мира на высоте у меня просто не было никаких шансов. Но с возрастном ты учишься, набираешься опыта и становишься сильнее. Так что гонки на высоте подходят для пожилых людей вроде меня», — приводит слова Бё пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Следующий этап Кубка мира по биатлону пройдёт в Канморе (Канада) с 14 по 17 марта.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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