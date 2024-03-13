Гараничев — о завершении карьеры: продолжу пытаться найти себя в спорте в другом амплуа

Бронзовый призёр Олимпиады-2014 36-летний российский биатлонист Евгений Гараничев объявил о завершении карьеры и сообщил, что продолжит искать себя в спорте в другой роли.

«Сегодня для меня очень волнительный день. Я завершаю свою спортивную карьеру. Но на этом жизнь не заканчивается. Я буду продолжать развиваться и быть нужным Тюменской области, пытаться найти себя в спорте в другом амплуа», — сказал Гараничев на пресс-конференции.

Напомним, в текущем сезоне Гараничев занял 26-е место в общем зачёте Кубка России по биатлону среди мужчин. Победителем соревнований и обладателем Кубка России стал Эдуард Латыпов. Гараничев является призёром ОИ-2014, трёхкратным чемпионом Европы и победителем гонок на этапах Кубка мира по биатлону.