«Спасибо за всё, легенда!» Губерниев — о завершении карьеры Гараничева

Российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение российского биатлониста Евгения Гараничева завершить профессиональную карьеру по окончании сезона-2023/2024.

«Ого, Евгений Гараничев после чемпионата России по биатлону в Тюмени завершает спортивную карьеру! Спасибо за всё, легенда! Евгений сказал, что этот сезон будет крайним. Значит, дальше Гараничев будет либо лётчиком, либо спасателем, может быть, пожарным или каскадёром. Удачи, Евгений, на новом поприще!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, в текущем сезоне Гараничев занял 26-е место в общем зачёте Кубка России по биатлону среди мужчин. Победителем соревнований и обладателем Кубка России стал Эдуард Латыпов. Гараничев является призёром ОИ-2014, трёхкратным чемпионом Европы и победителем гонок на этапах Кубка мира по биатлону.