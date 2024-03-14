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Долль — о завершении карьеры: я не оплакиваю спорт

Долль — о завершении карьеры: я не оплакиваю спорт
Бенедикт Долль
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Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр, немецкий биатлонист Бенедикт Долль высказался о завершении профессиональной карьеры. Финальный этап Кубка мира в канадском Кенморе в сезоне-2023/2024 станет одновременно и последним в его соревновательной деятельности.

«Я не оплакиваю спорт и не спрашиваю себя, почему я больше не занимаюсь им. Я мог бы продолжать, если бы у меня осталась мотивация.

Я не собираюсь переходить на профессиональную тренерскую работу. Меня к этому не тянет, я не вижу в этом смысла», — приводит слова спортсмена Sportschau.

Напомним, о решении Долля завершить карьеру стало известно в феврале 2024 года. Немецкий биатлонист является чемпионом мира 2017 года в спринтерской гонке. В текущем сезоне спортсмен завоевал девять наград, став два раза первым.

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