Долль — о завершении карьеры: я не оплакиваю спорт

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр, немецкий биатлонист Бенедикт Долль высказался о завершении профессиональной карьеры. Финальный этап Кубка мира в канадском Кенморе в сезоне-2023/2024 станет одновременно и последним в его соревновательной деятельности.

«Я не оплакиваю спорт и не спрашиваю себя, почему я больше не занимаюсь им. Я мог бы продолжать, если бы у меня осталась мотивация.

Я не собираюсь переходить на профессиональную тренерскую работу. Меня к этому не тянет, я не вижу в этом смысла», — приводит слова спортсмена Sportschau.

Напомним, о решении Долля завершить карьеру стало известно в феврале 2024 года. Немецкий биатлонист является чемпионом мира 2017 года в спринтерской гонке. В текущем сезоне спортсмен завоевал девять наград, став два раза первым.