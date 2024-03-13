Кто выиграет Кубок мира по биатлону в 2024 году? Расклады и прогнозы на финальный этап

В это сложно поверить, но международный биатлонный сезон близок к своему завершению. 18 золотых медалей в личных гонках сезона уже нашли своих обладателей. Осталось узнать судьбу ещё трёх наград. В спринте, пасьюте и бешеном заключительном масс-старте на этапе в Канморе.

А вместе с этим разрешится и главная интрига – кому достанется «Большой хрустальный глобус»?! Одно известно уже сейчас – им точно будет биатлонист из Норвегии.

62 очка — не преимущество

А теперь наступает время цифр.

Главным претендентом на победу в общем зачёте, как и в предыдущие годы, остаётся Йоханнес Бё. Он лидирует с отрывом от второго места в 62 очка.

Но в этом сезоне Йоханнес на удивление нестабилен. Все мы помним невзрачное начало декабря в исполнении пятикратного олимпийского чемпиона. Да и потом норвежец оказывался за пределами не то что тройки призёров, а даже топ-10 в итоговом протоколе. Свежий пример – спринт в Солджер Холлоу. Там Бё стал 17-м, потеряв плюс-минус 60 очков.

Прямые трансляции решающих гонок Кубка мира доступны в Okko.

А поэтому 62 очка преимущества над ближайшим преследователем – вовсе не гарант победы в тотале. Одна осечка, подобная той, что случилась в США, и с мечтами о «БХГ» придётся расстаться. Хотя, по сути, для победы в общем зачёте Йоханнесу достаточно быть в топ-5 в каждой из гонок.

Максимум, который может завоевать Бё-младший – 270 очков. Средний порог для победы начинается от 45 (за пятое место в гонке) и заканчивается 75 очками (за второе место). Итого лидеру КМ может быть достаточно добыть от 135 до 225 баллов. Если будет меньше, то возникнут уже вопросы.

Йоханнес Бё Фото: Alex Grimm/Getty Images

Ах да. Йоханнес наверняка помнит, что с прошлого сезона Международный союз биатлонистов (IBU) внёс изменения в правила. И теперь худшую гонку на КМ тоже будут учитывать. Проще говоря – все результаты идут в зачёт.

На этом фоне забавно сравнить расклады перед заключительным этапом в прошлом сезоне. Тогда норвежец выигрывал 399 очков. Да и вообще, о чём это мы?! Прошлогодний титул он завоевал досрочно, а теперь – борьба кипит!

Йоханнес уже не тот. А значит, и победить его становится куда реальнее.

Тарьей, тряхнёшь стариной?

Да, норвежцы обступили вершину общего зачёта Кубка мира со всех сторон. Первые шесть позиций в рейтинге занимают именно они. Но о том, что интрига убита, могут говорить разве что глупцы.

Тарьей Бё Фото: Alex Grimm/Getty Images

Второе место занимает старший из братьев Бё. Представьте только, Тарьей, который выигрывал «БХГ» лишь раз в карьере, давным-давно, претендует на звание лучшего в мире в свои 35 лет!

Да, спустя 13 лет после завоевания первого трофея этот норвежец в полном порядке. В сезоне-2023/2024 он вновь надел майку лидера и вспомнил былые годы. Так что мешает повторить успех и на сей раз? В этом сезоне Тарьей лишь дважды оказался за пределами топ-10, в отличие от менее стабильного Йоханнеса, который покидал десятку целых пять раз.

Уже сейчас Тарьей Бё завоевал на три личных награды больше, чем сезоном ранее. Таковых у него девять. В розыгрыше-2022/2023 он вообще остался на шестом месте. А сейчас претендует на победу.

Окей, гугл. Как нивелировать отставание в 62 очка?

Система начисления очков на Кубке мира:



1-е место – 90 очков;

2-е место – 75;

3-е место – 60;

4-е место – 50;

5-е место – 45;

6-е место – 40.

Какой вариант идеальный? Для того чтобы превзойти младшего брата, Тарьей должен как минимум два раза победить, а Йоханнеса оставить на третьем месте. Ну а потом просто прийти на финиш масс-старта раньше брата.

Ну, а в худшем для себя варианте Тарьей не может опуститься ниже 10-го места. Конечно, при условии, что Йоханнес вновь провалит гонку.

Кто ещё в соискателях на «БХГ»?

Желающих забрать себе хрустальный трофей много, но шансов у них нет. На 164 очка от лидера отстал Стурла Холм Легрейд. Теоретически он имеет возможность получить «БХГ». Но это реально только при тотальном провале братьев Бё. А такое на последнем этапе КМ почти невозможно.

На семь очков от Стурлы отстал Йоханнес Дале-Шевдал, который проводит свой лучший сезон. Но выше третьего места ему не подняться. Между ним и Бё-старшим 109 очков.

Получается, Тарьей и Йоханнес – главные и единственные претенденты на «Большой хрустальный глобус» в сезоне-2023/2024. И если Тарьей просто получает удовольствие, то младшенький любит нагнать драму.

«Начался ментальный террор»

Легендарный Уле-Эйнар Бьорндален считал настроение главных соперников перед решающей схваткой за главный трофей Кубка мира.

«Думаю, Йоханнес немного драматизирует, но он ничего не получает даром. Даже если ему тяжело, он будет бороться. Если ему удастся сконцентрироваться, у него всё получится.

На каждое соревнование братья Бё должны идти как на битву за жизнь. Тарьей не может потерпеть неудачу ни в одной из оставшихся гонок, если хочет, чтобы у него были шансы. Да, у него нож у горла. У Йоханнеса тоже, но немного по-другому.

Было бы забавно оказаться сейчас мухой на стене в их номере в отеле. Я хотел бы услышать разговоры между братьями. Потому что, думаю, там начался ментальный террор», — приводит слова Бьорндалена TV2.

Какое точное выражение. Первая битва в сражении начнётся уже 14 марта. Канада такого шоу в биатлоне ещё никогда не видела!