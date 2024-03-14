Ханна Эберг — о пятом месте в спринте на КМ: так приятно, когда всё получается

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ханна Эберг прокомментировала пятое место в спринтерской гонке на этапе КМ в Кенморе (Канада). Спортсменка считает, что показала достойный результат.

«Скорость на лыжах, возможно, не на самом высоком уровне, но я очень довольна стрельбой, а также действиями на стрельбище. Так приятно, когда всё получается», — приводит слова спортсменки SVT.

Заняв пятое место в спринте, Эберг проиграла лидеру 20,7 секунды.За две гонки до финиша Кубка мира по биатлону — 2023/2024 она занимает 12-е место в общем зачёте, имея в активе 452 очка. На первом месте идёт норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд. На семь баллов от неё отстаёт итальянка Лиза Виттоцци.

Лучшим личным результатом в сезоне для шведской чемпионки стала бронзовая награда масс-старта в Ленцерхайде (Швейцария).