Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе КМ в Канаде, Тарьей Бё стал третьим

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, пятикратный олимпийский чемпион, выиграл спринт на 10 км на заключительном, девятом, этапе Кубка мира в Канморе (Канада). Спортсмен прошёл гонку без штрафных кругов и финишировал с преимуществом более чем в минуту.

Вторым стал итальянец Томмазо Джакомель, допустивший в гонке один промах. Он проиграл Бё-младшему минуту и 2,7 секунды. Замкнул тройку сильнейших трёхкратный олимпийский чемпион из Норвегии Тарьей Бё, который проиграл своему брату минуту и 4,2 секунды с одной ошибкой на стрельбе.

Биатлон. Кубок мира. Девятый этап, Канмор

Мужчины. Спринт 10 км

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 23:37,0 (0 промахов).

2. Томмазо Джакомель (Италия) — отставание 1:02,7 (1).

3. Тарьей Бё (Норвегия) + 1:04,2 (1).

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