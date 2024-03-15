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Мужчины. 10 км Спринт
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19:40 Мск
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Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе КМ в Канаде, Тарьей Бё стал третьим

Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе КМ в Канаде, Тарьей Бё стал третьим
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, пятикратный олимпийский чемпион, выиграл спринт на 10 км на заключительном, девятом, этапе Кубка мира в Канморе (Канада). Спортсмен прошёл гонку без штрафных кругов и финишировал с преимуществом более чем в минуту.

Вторым стал итальянец Томмазо Джакомель, допустивший в гонке один промах. Он проиграл Бё-младшему минуту и 2,7 секунды. Замкнул тройку сильнейших трёхкратный олимпийский чемпион из Норвегии Тарьей Бё, который проиграл своему брату минуту и 4,2 секунды с одной ошибкой на стрельбе.

Биатлон. Кубок мира. Девятый этап, Канмор
Мужчины. Спринт 10 км

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 23:37,0 (0 промахов).
2. Томмазо Джакомель (Италия) — отставание 1:02,7 (1).
3. Тарьей Бё (Норвегия) + 1:04,2 (1).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 9, Канмор, Канада
Мужчины. 10 км Спринт
15 марта 2024, пятница. 19:40 МСК
Окончено
1
Йоханнес Бё
Норвегия
23:37.0
2
Томмазо Джакомель
Италия
+1:02.7
3
Тарьей Бё
Норвегия
+1:04.2
Комментарии
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