Тарьей Бё выиграл «Малый хрустальный глобус» сезона — 2023/2024 в спринтерском зачёте

Норвежский биатлонист Тарьей Бё, трёхкратный олимпийский чемпион, выиграл «Малый хрустальный глобус» сезона —2023/2024 в спринтерском зачёте. По результатам семи гонок спортсмен набрал 384 очка и на 60 очков превзошёл своего ближайшего преследователя — Йоханнеса Бё.

Напомним, Тарьей Бё выиграл в этом сезоне спринт на этапе в Австрии, был вторым в Швеции и третьим — в Германии и Канаде. Для спортсмена это вторая в карьере победа в зачёте спринтов: впервые он стал лучшим на этой дистанции в сезоне — 2010/2011.

Биатлон. Кубок мира. Зачёт спринтерских гонок

Мужчины. Итоговое положение. Топ-5

1. Тарьей Бё (Норвегия) — 384 очка.

2. Йоханнес Бё (Норвегия) — 324.

3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 302.

4. Бенедикт Долль (Германия) — 301.

5. Томмазо Джакомель (Италия) — 282.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.