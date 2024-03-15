Йохан-Олав Ботн объяснил, почему странно отвечал СМИ после гонки в Оберхофе

Норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн рассказал, что получил много негативной обратной связи из-за своих ответов на вопросы журналистов после гонки этапа Кубка Мира в Оберхофе (Германия).

«Первый подиум, и, чёрт возьми (Ботн использовал другое выражение. — Прим. «Чемпионата»), ради этого мне пришлось потрудиться. Сатана. Аааа. Это была самая тяжёлая гонка в истории», — сказал Ботн в интервью TV 2 после гонки в Оберхофе.

«Это была тяжёлая гонка, и я не очень хорошо умею формулировать свои мысли, когда нахожусь в зоне интервью. Наверное, я сказал много глупых вещей. Просто надо привыкнуть к этим интервью. У меня такой скудный словарный запас, что я прибегаю к ругательствам, когда мне больше нечего сказать», — приводит слова Ботна NRK.

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