Норвежцы покорили биатлон. Почему у них вообще не будет конкурентов в ближайшие 10 лет

Мужская сборная Норвегии по биатлону сносит всех соперников на Кубке мира. Перед последним этапом (да и вряд ли в Кэнморе что-то изменится) в топ-6 исключительно представители этой страны – братья Бё, Стурла Холм Легрейд, Йоханнес Дале-Шевдал, Ветле Шоста Кристиансен и Эндре Стрёмсхейм.

Хейтеры норвежцев втайне надеются, что спортивная карьера этих ребят скоро подойдёт к концу. Например, Тарьею Бё уже 35 лет, по меркам биатлона он давно ветеран. Кристиансену – 31, Йоханнесу Бё – 30. Но лидер Кубка мира уже давно заявил, что закончит с биатлоном после Олимпийских игр в Италии в 2026 году. Кажется, что до завершения карьеры мощнейшей тройки норвежцев осталось рукой подать, и вот тогда в биатлоне начнётся жизнь полная интриги и конкуренции в каждой гонке! Ничего подобного.

Норвежское подкрепление

Во втором эшелоне мирового биатлона целая плеяда норвежских спортсменов ждёт своей очереди, чтобы попасть в основу. По итогам сезона на Кубке IBU в топ-5… одни норвежцы. Двое из них уже известны болельщикам.

Йохан-Олав Ботн Фото: GREGA VALANCIC/GETTY IMAGES

Йохан-Олав Ботн – тот самый парень, из-за которого Ветле Кристиансен на один этап вылетел из основы команды, занимает второе место в тотале. На недавно прошедшем этапе Кубка мира в США он взял бронзу в спринте, опередив всю основу сборной. 24-летний парень уже сейчас готов сражаться на элитном уровне. Ещё один норвежец – 20-летний Исак Фрей – занимает пятую позицию в общем зачёте. На недавно прошедших чемпионате Европы и юниорском чемпионате мира он собрал целую россыпь золотых наград.

А если эти двое крушат соперников на мировом уровне, то на что тогда способен лидер Кубка IBU Матс Эвербю? А Мартин Невланд и Мартин Улдаль, занимающие третью и четвёртую строчки тотала соответственно?

Но и на этом не всё! В Норвегии уже сейчас подрастает новая суперзвезда. 19-летний Каспер Калкенберг на прошедшем юниорском ЧМ в младшей группе (17-19 лет) очень громко заявил о себе. Юноша выиграл два личных золота с преимуществом более чем в 30 секунд, ещё в одной гонке Каспер взял серебро. Калкенберга уже сейчас сравнивают с братьями Бё, Бьорндаленом и Свендсеном. Вполне возможно, что этот парень станет новой звездой.

Всё это говорит лишь о том, что у Норвегии уже сейчас готово серьёзное подкрепление. Каждый из этих биатлонистов только и ждёт вызова в основу сборной. Методом простейшей арифметики вычисляем, что в ближайшие 10, а то и 15 лет эта страна вообще не будет иметь проблем в битвах за медали на Кубке мира. Не один парень будет блистать, так другой.

А если не норвежцы, то кто?

Но, конечно, не всё пессимистично! Следом за норвежцами на Кубке IBU расположилась тройка немцев. Как и на элитном уровне, немцы – практически единственные, кто может давать хоть какой-то бой скандинавам.

Впрочем, и на Кубке мира уже появились молодые конкурентоспособные спортсмены. Взять того же Эрика Перро из Франции. В этом сезоне 22-летний парень успел стать чемпионом мира и выиграть личное золото в США. Однако есть одно забавное но – Эрик наполовину норвежец, за это любители поттерианы даже назвали парня «принцем-полукровкой». Во Франции надеются, что смешение кровей сильнейших биатлонных наций приведёт Перро к потрясающему успеху. Будет ли в таком случае считаться, что в лидеры вышел именно француз, а не норвежец? На бумаге – точно будет.

Среди молодёжи, способной бороться с Норвегией в будущем, есть и 23-летний Томмазо Джакомель. Перед началом сезона на этого парня делались большие ставки, и он не подвёл – взял личное серебро в спринте Рупольдинга и стал лучшим среди итальянцев в общем зачёте Кубка мира. Сейчас он занимает 13-ю позицию – на одно место выше, чем Эрик Перро.

Ну и, конечно, верим, что в обозримом будущем на Кубок мира вернут россиян. За всё время отсутствия на международных соревнованиях наши без дела не сидели. Самым перспективным в сражениях с подрастающим поколением иностранных биатлонистов выглядит 23-летний Александр Корнев. Он ровесник Перро и Джакомеля, обладатель «Большого хрустального глобуса» юниорского Кубка IBU по итогам сезона-2021/2022. В текущем сезоне Корнев успел стать чемпионом России в большом масс-старте.

Нашему парню пророчат большое биатлонное будущее, и у него есть все шансы составить серьёзную конкуренцию и французам, и итальянцам, и немцам, и, конечно, норвежцам. Было бы интересно на это посмотреть.