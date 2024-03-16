Лиза Виттоцци выиграла гонку преследования на этапе КМ в Канморе, Тандреволд — 19-я

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци выиграл гонку преследования на девятом, заключительном, этапе Кубка мира в Канморе (Канада). Спортсменка, стартовавшая первой после успешного выступления в спринте, прошла гонку с одним штрафным кругом.

За пьедестал почёта в пасьюте на последнем круге вели борьбу французские спортсменки. В итоге второй к финишу пришла Лу Жанмонно, которая проиграла Виттоцци 12,2 секунды с тремя штрафными кругами. Замкнула тройку лидеров Жюстин Бреза-Буше: она проиграла итальянке 19,4 секунды тоже с тремя промахами на стрельбе.

Отметим, что лидер общего зачёта Кубка мира норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд пришла к финишу только 19-й: спортсменка допустила четыре ошибки на огневых рубежах и проиграла Виттоцци минуту и 46,9 секунды.

Биатлон. Кубок мира. Девятый этап, Канмор

Женщины. Гонка преследования

1. Лиза Виттоцци (Италия) — 28:15,9 (один промах).

2. Лу Жанмонно (Франция) — отставание 12,2 секунды (3).

3. Жюстин Бреза-Буше (Франция) + 19,4 (3).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.