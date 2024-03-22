Латыпов: у меня есть возможности, чтобы выиграть все личные гонки на чемпионате России

Трёхкратный призёр Олимпиады-2022 российский биатлонист Эдуард Латыпов поделился настроем на грядущий чемпионат России, который пройдёт в Тюмени с 23 по 31 марта.

«В любом случае цели максимальные. Чемпионат России нужно пройти хорошо. Для этого буду стараться минимизировать прежние ошибки, чтобы в каждой гонке бороться за победу. У меня есть все возможности для этого, надо просто спокойно подойти к этому моменту. У нас осталось четыре личных гонки на чемпионате России и эстафеты. Надо тщательно подойти к каждому старту, потому что программа плотная и времени для восстановления немного. Буду стараться выиграть каждую гонку. Передо мной всегда стоит такая задача-максимум. Естественно, нужно стараться это делать», — приводит слова Латыпова Metaratings.