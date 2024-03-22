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Латыпов: надо стараться верить, что всё наладится и ещё будут шансы выступить на ЧМ и ОИ

Латыпов: надо стараться верить, что всё наладится и ещё будут шансы выступить на ЧМ и ОИ
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Трёхкратный призёр Олимпиады-2022 российский биатлонист Эдуард Латыпов обратился к юным спортсменам, которые испытывают проблемы с мотивацией из-за отстранения от международных турниров.

«Самое главное – не отчаиваться и не унывать. Если любишь свой спорт, тренируйся и добивайся успеха на нашем уровне, потому что в любом случае создаются условия для хороших соревнований. Возможно, будут международные соревнования для спортсменов из других стран, которые согласны выступать в России. С белорусами у нас очень высокая конкуренция на Кубке Содружества. Это помогает сохранить мотивацию и свой уровень, поэтому в любом случае мы должны быть готовы, когда нас допустят до международных стартов. Надо стараться верить, что всё наладится и будут ещё шансы выступить и на чемпионатах мира, и на Олимпийских играх. Поэтому расслабляться не стоит, надо любить спорт, а в России есть большие возможности. Надо стараться, трудиться, терпеть и верить, и тогда, я думаю, всё будет хорошо», — приводит слова Латыпова Metaratings.

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