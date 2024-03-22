Жаклен выиграл масс-старт на чемпионате Франции с 2 минутами преимущества и 6 промахами

Французский биатлонист Эмильен Жаклен, четырёхкратный чемпион мира, выиграл масс-старт на чемпионате Франции. Спортсмен по ходу дистанции допустил шесть ошибок на стрельбе, но всё равно пришёл к финишу с преимуществом практически в две минуты.

Вторым стал Матьё Гарсия (+1.55,7), который промахнулся в гонке дважды. Замкнул тройку лидеров двукратный чемпион мира Антонен Гигонна: он проиграл Жаклену две минуты и 23,8 секунды, зайдя на пять штрафных кругов.

Отметим, что пятым в масс-старте стал двукратный олимпийский чемпион Кентен Фийон Майе. Он промахнулся семь раз и проиграл победителю гонки две минуты и 46,5 секунды.

Биатлон. Чемпионат Франции

Мужчины. Масс-старт

1. Эмильен Жаклен (Франция) — 42.14,1 (шесть промахов).

2. Матьё Гарсия (Франция) — отставание 1.55,7 (2).

3. Антонен Гигонна (Франция) + 2.23,8 (5).