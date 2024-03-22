В Тюмени, где должен стартовать ЧР по биатлону, отменили все развлекательные мероприятия

Губернатор Тюменской области Александр Моор сделал заявление в связи с трагическими событиями в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

«В связи с трагическими событиями в Подмосковье, отменяем на территории Тюменской области в эти выходные все развлекательные мероприятия. Тюменцы скорбят вместе со всей страной», — написал Моор в своих социальных сетях.

Отметим, что Моор не уточнил, относятся ли к развлекательным мероприятиям спортивные. Это важно в связи с тем, что 23 марта в Тюмени должен был стартовать чемпионат России по биатлону – 2024.

Сегодняшним вечером, 22 марта, в СМИ появилась информация, что в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном рядом с МКАДом в Красногорске, произошла стрельба и прогремел взрыв. На момент написания новости в подмосковном комплексе продолжается пожар. Сообщалось о нескольких десятках пострадавших. В этот вечер в концертном зале был запланирован концерт группы «Пикник».