Йеспер Нелин и Ханна Эберг победили в спринтерских гонках на чемпионате Швеции

Сегодня, 23 марта, в рамках чемпионата Швеции по биатлону прошли спринтерские гонки. Среди мужчин лучшим стал олимпийский чемпион и чемпион мира в эстафетах Йеспер Нелин, у женщин первой к финишу пришла двукратная олимпийская чемпионка Ханна Эберг.

Йеспер Нелин прошёл спринт без ошибок на огневых рубежах и защитил титул чемпиона Швеции, завоёванный в прошлом году. Вторым стал Хеннинг Шёквист, который с чистой стрельбой уступил сопернику 31 секунду. Замкнул тройку лидеров завершающий карьеру в воскресенье, 24 марта, Оскар Брандт: он зашёл на два штрафных круга и проиграл Нелину 51 секунду.

Отметим, что олимпийский чемпион Себастиан Самуэльссон стал в гонке четвёртым: он проиграл победителю 56 секунд, допустив один промах.

Ханна Эберг в женской гонке финишировала с преимуществом в одну минуту и одну секунду, несмотря на штрафной круг. Второе место в спринте заняла прошлогодняя чемпионка Швеции Анна Магнуссон с двумя промахами на стрельбе, а третьей стала Эльвира Эберг (+1.08,0, три промаха).