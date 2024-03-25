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Чемпионат России по биатлону — 2024: во сколько мужской спринт

Чемпионат России по биатлону — 2024: во сколько мужской спринт
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Сегодня, 25 марта, в Тюмени продолжится Альфа-Банк чемпионат России по биатлону — 2024. В рамках турнира пройдёт мужской спринт на 10 км. Начало гонки запланировано на 9:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовым листом.

Биатлон. Чемпионат России, Тюмень
Мужчины. Спринт 10 км. Стартовый лист

4. Пётр Пащенко (ХМАО — Югра).
6. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан).
12. Александр Логинов (Тюменская область).
17. Антон Бабиков (Республика Башкортостан).
20. Александр Поварницын (Тюменская область).
22. Антон Смольский (Беларусь).
24. Евгений Гараничев (Тюменская область).
25. Саид Каримулла Халили (Москва).
27. Василий Томшин (Свердловская область).
30. Даниил Серохвостов (Новосибирская область — Алтайский край).
32. Максим Цветков (Санкт-Петербург — Вологодская область).
48. Никита Поршнев (ХМАО — Югра).
77. Никита Лобастов (Беларусь).

Биатлон. Чемпионат России-2024. Тюмень
Мужчины. Спринт 10 км
25 марта 2024, понедельник. 09:00 МСК
Не началось
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