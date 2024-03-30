Первый тренер Виттоцци: Лиза воспринимала биатлон как игру. У неё природный талант

Первый тренер итальянской биатлонистки Лизы Виттоцци, обладательницы Кубка мира в сезоне-2023/2024, Энрико Тач рассказал, какой спортсменка была, когда пришла в биатлон в возрасте 12 лет.

«Я понял, что для Лизы стрельба из винтовки — что-то естественное. Было видно, что перед нами драгоценная жемчужина, которую нужно правильно вести и увлекать, потому что ей всё давалось легко. Лиза очень легко освоила положения при стрельбе, я даже приводил её в пример остальным. Она всегда была серьёзной и пунктуальной на тренировках. Лиза тогда воспринимала биатлон как игру, она просто хотела повеселиться. У неё природный талант.

Тогда мы боролись за неё с тренером по лыжным гонкам, оба хотели, чтобы она развивалась в нашем виде спорта. Однажды я вмешался, так как видел её потенциал и был убеждён, что у Лизы большие шансы в биатлоне. Был запланировал чемпионат Италии по биатлону, а в тот же день проходил региональный чемпионат по лыжным гонкам, я вместе с главой клуба просил Лизу, чтобы она поехала на соревнования по биатлону. Я рассказал маме Лизы про огромный потенциал её дочери. Мы убедились в этом позже, когда Лиза выиграла там две гонки.

Во время этапа Кубка мира в Канморе в этом сезоне я написал Лизе уже в субботу, хотя стараюсь её обычно не беспокоить. Вы не можете быть не взволнованы, когда видите маленькую девочку из вашего города, взобравшуюся на вершину мира. Это было прекрасно, на следующий день после её возвращения домой утром я зашёл к ней, и Лиза показала Кубок мира. Я был слишком горд», — приводит слова Тача Fondo Italia.