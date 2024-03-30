Карим Халили выиграл масс-старт на ЧР в Тюмени, Эдуард Латыпов стал третьим
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Российский биатлонист Карим Халили, бронзовый призёр Олимпийских игр и чемпионата мира, выиграл масс-старт на 15 км на Альфа-Банк чемпионате России в Тюмени. Спортсмен прошёл гонку без ошибок на огневых рубежах.
Вторым к финишу пришёл белорус Степан Данилов. Он зашёл на штрафной круг на первой стрельбе и уступил Халили 13,5 секунды. Замкнул тройку сильнейших трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года Эдуард Латыпов: он проиграл победителю 21,4 секунды с двумя промахами.
Биатлон. Чемпионат России, Тюмень
Мужчины. Масс-старт, 15 км. Результаты
1. Карим Халили (Москва) — 41.27,2 (0).
2. Степан Данилов (Беларусь) — отставание 13,5 секунды (1).
3. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) +21,4 (2).
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