Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Чемпионат России, Тюмень, мужской масс-старт, кто выиграл гонку 30 марта

Карим Халили выиграл масс-старт на ЧР в Тюмени, Эдуард Латыпов стал третьим
Аудио-версия:
Комментарии

Российский биатлонист Карим Халили, бронзовый призёр Олимпийских игр и чемпионата мира, выиграл масс-старт на 15 км на Альфа-Банк чемпионате России в Тюмени. Спортсмен прошёл гонку без ошибок на огневых рубежах.

Вторым к финишу пришёл белорус Степан Данилов. Он зашёл на штрафной круг на первой стрельбе и уступил Халили 13,5 секунды. Замкнул тройку сильнейших трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года Эдуард Латыпов: он проиграл победителю 21,4 секунды с двумя промахами.

Биатлон. Чемпионат России, Тюмень
Мужчины. Масс-старт, 15 км. Результаты

1. Карим Халили (Москва) — 41.27,2 (0).
2. Степан Данилов (Беларусь) — отставание 13,5 секунды (1).
3. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) +21,4 (2).

Биатлон. Чемпионат России-2024. Тюмень
Мужчины. 15 км Масс-старт
30 марта 2024, суббота. 12:00 МСК
Окончено
1
Саид Каримулла Халили
Москва
41:27.2
2
Степан Данилов
Беларусь
+13.5
3
Эдуард Латыпов
Республика Башкортостан
+21.4
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android