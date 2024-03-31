Чемпионат России по биатлону — 2024: во сколько мужская эстафета

Сегодня, 31 марта, в Тюмени продолжится Альфа-Банк чемпионат России по биатлону — 2024. В рамках турнира состоится мужская эстафета на 4 х 7,5 км. Начало гонки запланировано на 12:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовым листом.

Биатлон. Чемпионат России, Тюмень

Мужчины. Эстафета 4 х 7,5 км. Стартовый лист

1. ХМАО-Югра (Иванов, Поршнев, Вагин, Пащенко)

2. Республика Башкортостан (Бабчин, Бабиков, Матерков, Латыпов).

3. Беларусь — 1 (Лобастов, Лазовский, Данилов, Смольский).

4. Ямало-Ненецкий АО (Бектуганов, Плицев, Абашев, Каюмов).

5. Тюменская область (Истамгулов, Поварницын, Логинов, Гараничев).

6. Санкт-Петербург (Цветков, Смирнов, Жилин, Владимиров).

7. Беларусь — 2 (Авсеенко, Воробей, Белько, Тулатин).

8. ХМАО-Югра — 2 (Ильиных, Бурундуков, Крутов, Моренков).

9. Москва (Санников, Смирнов, Ерилов, Халили).

10. Красноярский край (Айкинский, Сидоров, Омельченко, Бойчевский).

11. Новосибирская область — 1 (Кудряшов, Ерёмин, Домичек, Серохвостов).

12. УРФО (Степанов, Вьюхин, Айкашев, Старых).

13. Республика Татарстан (Блинов, Емерхонов, Ковалёв, Таипов).

14. Московская область (Зубарев, Сурнев, Стрельцов, Идинов).

15. Свердловская область (Остапий, Томшин, Коновалов, Бажин).

16. Удмуртская Республика (Соломенников, Корнев, Киливнюк, Мухамедзянов).

17. Новосибирская область — 2 (Матвеев, Гольцверт, Апанасенко, Иродов).

18. СЗФО (Старков, Шамукаев, Тосенко, Калачёв)