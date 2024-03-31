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Евгений Гараничев в последней гонке в карьере стал победителем мужской эстафеты на ЧР

Сегодня, 31 марта, в Тюмени в рамках Альфа-Банк чемпионата России по биатлону прошла мужская эстафета. Победу в гонке одержала команда Тюменской области, в состав которой входили Вадим Истамгулов, Александр Поварницын, Александр Логинов и Евгений Гараничев. Спортсмены прошли дистанцию всего с двумя дополнительными патронами.

Отметим, что это была последняя гонка в карьере для Олимпийского призёра Евгения Гараничева.

Вторыми к финишу пришли спортсмены из первой сборной ХМАО-Югры, которые проиграли победителям 30,5 секунды. Замкнула тройку лидеров первая команда Беларуси (+1 минута 13,6 секунд; 8 дополнительных патронов).

Биатлон. Чемпионат России. Тюмень

Мужская эстафета 4х7.5 км. Результаты

1. Тюменская область— 1 (Вадим Истамгулов, Александр Поварницын, Александр Логинов, Евгений Гараничев) — 1:20.37,7 (0+2).

2. ХМАО — Югра — 1 (Дмитрий Иванов, Никита Поршнев, Алексей Вагин, Пётр Пащенко) — отставание 30,5 секунды (0+10).

3. Республика Беларусь (Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Степан Данилов, Антон Смольский) + 1 минута 13.6 секунд (0+8).