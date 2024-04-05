Елётнов — о гимне Беларуси на соревнованиях в России: мы подстраиваемся под правила

Белорусский биатлонист Роман Елётнов высказался об отсутствии гимна Беларуси на российских соревнованиях с участием белорусских спортсменов, а таже поделился мнением о российском комментаторе Дмитрии Губерниеве.

«Я бы не стал кого-то обвинять насчёт того, включают или не включают белорусский гимн, потому что мы приезжаем и у каждого свои правила, и мы подстраиваемся под эти правила. Конечно, приятно, когда твой гимн включают, но, если таковы правила, значит, ничего пока сделать не можем.

Но, видите, уже какие-то подвижки пошли, начали включать. Мы, конечно, судить не можем, что так плохо или так хорошо. Наша главная задача — выступать, показывать уровень, а это уже так, немножко второстепенно. Но всё равно приятно, когда звучит.

Дмитрий Губерниев в своём роде тоже талант, и не каждому дано так комментировать. Поэтому тоже надо родиться таким, чтобы уметь преподнести, себя показать. Везде есть, конечно, таланты, просто этот талант надо раскрыть. У нас тоже есть неплохие комментаторы, которые хорошо комментируют, рассказывают все точки зрения не только со стороны зрителей, но и со стороны спортсменов: почему так вышло, почему именно так пробежал. Поэтому в каждой стране есть свой талант, просто не каждый может его раскрыть», — сказал Елётнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.