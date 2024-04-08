«Покатались и поставили». Светлана Слепцова вспомнила, как норвежцы угнали её машину

Олимпийская чемпионка 2010 года по биатлону Светлана Слепцова вспомнила эпизод с угоном её машины норвежскими биатлонистами Тарьеем Бё и Эмилем Хегле Свендсеном.

«В этом сезоне я бы выделила Тарьея Бё. У него третья или четвёртая молодость! Мы с ним на чемпионате мира здесь в 2011 году соревновались, веселились, машину он у меня угонял. Мы тогда жили «На семи холмах».

Подъехала на своей машине к домику и оставила её заведённой, холодно же у нас в Ханты-Мансийске. Зашла в коттедж минут на 20-30. За машину не переживала, вокруг же полиция всё охраняла. У меня даже мысли не было, что что-то может случиться! Я забрала какие-то документы, вышла из домика, а машины нет. У меня глаза навыкат, ничего понять не могу. Начала искать автомобиль, обошла вокруг нашего коттеджа и увидела, что машина припаркована у домика норвежцев, а Тарьей и Эмиль Хегле Свендсен хихикают надо мной из окна. Пока меня не было, они покатались на моей машине и поставили возле своего домика. А вот теперь Тарьей чуть Кубок мира не выиграл! Для меня удивительно, сколько в человеке упорства, энергии! Наверное, его семья вдохновила», — сказала Слепцова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.