Стал известен состав женской сборной Норвегии для подготовки к сезону-2024/2025

Федерация биатлона Норвегии объявила состав женской сборной Норвегии для подготовки к сезону-2024/2025. Помимо ставшей третьей в общем зачёте Кубка мира в прошлом сезоне Ингрид Ландмарк Тандреволд, в команду вошли Каролин Оффигстад Кноттен и Юни Арнеклейв. Также в сборную включены выступавшие на прошедшем Кубке мира Ида Льен и Марен Киркеэйде.

Из состава национальной команды исключена Рагнхильд Фемстейневик, которая не выступала на Кубке мира в прошлом сезоне. После отказа Марит Исхол Скоган от подготовки в сборной в команду была включена Марте Крокстад Йохансен.

«Марте — быстрый и надёжный стрелок, который может поднять уровень команды при работе на стрельбище. Она внесла хороший вклад в прогресс на сборах юниоров и элиты, отличилась на нескольких соревнованиях, в том числе и на Кубке мира», — приводит VG слова менеджера сборной Норвегии Пера-Арне Ботнана о включении Йохансен в состав национальной команды.