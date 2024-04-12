Латыпов — о финале Кубка Содружества в Мурманске: трасса сложная, ноги сильно забивались

Трёхкратный призёр Олимпиады-2022 Эдуард Латыпов дал комментарий после спринта в рамках финального этапа Альфа-Банк Кубка России по биатлону — 2023/2024. Лидер сборной России занял третье место в соревнованиях.

«Готов здорово, но победить не получилось. Как ни крути, не хватило чуть‑чуть. Нужно было стрелять точнее и по‑другому. Так, конечно, легче выиграть гонку (улыбается). Трасса сама сложная, слишком ноги сильно забивались. Нужно постоянно держать равновесие. На стойке не было жёсткой устойчивости. Хотел быстро уйти (с рубежа), но не получилось», — сказал Латыпов «Матч ТВ».

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону в Мурманске.

Спринт. Мужчины:

1. Даниил Усов (Россия) — 25.38,6 секунды (1).

2. Александр Поварницын (Россия) +4,2 секунды отставания (1).

3. Эдуард Латыпов (Россия) +5,6 (2).

Финальный этап Кубка Содружества проходит с 12 по 14 апреля в Мурманске.