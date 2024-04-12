Васильев — о приговоре Бессебергу: это расправа за справедливое отношение к России

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал приговор бывшему главе Международного союза биатлонистов (IBU) Андерсу Бессебергу по делу о коррупции расправой за справедливое отношение к России. Функционер был приговорён к трём годам и одному месяцу тюремного заключения.

«Я считаю, что это расправа над Бессебергом за то, что он в равной степени лояльно относился ко всем странам, в том числе к России. Поскольку сейчас Россия не в почёте на Западе, это расценили как дружбу с Россией. Не сказал бы, что он с нами дружил, тем более что мне приходилось с ним общаться, откровенной дружбы я не замечал. Он был достаточно справедливым, но нынешнему западному истеблишменту этого показалось мало, они захотели устроить показательную порку для всех остальных, кто вдруг вздумает с Россией не то что дружить, а просто справедливо относиться к ней.

Их будет ожидать вот такая расправа, по-другому я не могу это называть. По совокупности всего, что Бессеберг сделал для развития мирового биатлона, просто смешно то, что ему инкриминируют. Я бы предложил тем, кто организовал эту расправу, посмотреть в зеркало. Уверен, что они там увидят очень много чего неприятного. Это расправа с целью показать, кто в доме хозяин, и сигнал тем, кто думает дружить с Россией», — приводит слова Васильева ТАСС.

Напомним, судебный процесс по делу Бессеберга начался в январе 2024 года. Сторона обвинения запрашивала для экс-президента IBU тюремное заключение сроком на три года и семь месяцев, денежный штраф в размере 1 млн норвежских крон (примерно € 88 тыс.) и конфискацию имущества на сумму 1,45 млн норвежских крон (около € 128 тыс.).