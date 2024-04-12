Самуэльссон: приятно видеть, что Бессеберга признали виновным

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон прокомментировал приговор бывшего президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга по делу о коррупции. Бессеберг был приговорён к трём годам и одному месяцу тюремного заключения.

«Насколько понимаю, на суде всё было предельно ясно. Все поняли, что Бессеберг заботился об интересах России. Наказание вынесено примерно то же, что и требовала прокуратура. Это приятно. Рассмотрение дела тянулось долго, но приятно видеть, что его признали виновным», — приводит слова Самуэльссона VG.

Напомним, судебный процесс по делу Бессеберга начался в январе 2024 года. Сторона обвинения запрашивала для экс-президента IBU тюремное заключение сроком на три года и семь месяцев, денежный штраф в размере 1 млн норвежских крон (примерно € 88 тыс.) и конфискацию имущества на сумму 1,45 млн норвежских крон (около € 128 тыс.).