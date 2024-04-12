Экс-глава IBU Бессеберг был признан виновным по делу о коррупции — NRK

Бывший глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг был признан виновным по делу о коррупции. Об этом сообщает норвежский телеканал NRK.

Уточняется, что вина Бессеберга доказана по восьми пунктам обвинения. А именно в получении взяток от российских функционеров, связях с проститутками и охотничьих поездках в Россию, Австрию и Чехию. Упоминается о поездках в Тюмень в 2013 и 2018 годах. Оглашение приговора продолжается.

Напомним, сторона обвинения запросила для экс-президента IBU тюремное заключение сроком на три года и семь месяцев, денежный штраф в размере 1 млн норвежских крон (примерно € 88 тыс.) и конфискацию имущества на сумму 1,45 млн норвежских крон (около € 128 тыс.). Судебный процесс начался в январе 2024 года.