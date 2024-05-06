«Слова Баха — это уже трэш какой-то!» Черезов — открыто о российском биатлоне и Олимпиаде

Иван Черезов – один из наиболее популярных и известных российских биатлонистов конца нулевых. Без него сложно было себе представить нашу мужскую эстафетную четвёрку, в составе которой Черезов и стал двукратным призёром Олимпийских игр и обладателем золота чемпионатов мира.

После завершения карьеры Иван Юрьевич из биатлона не ушёл. Сейчас он является руководителем Федерации биатлона Удмуртской Республики – одного из системообразующих регионов российского биатлона.

«Чемпионат» расспросил руководителя об актуальных темах, которые касаются российского биатлона и наших олимпийских перспектив.

«Организм спортсмена привыкает ко многому»

— Иван Юрьевич, в проекте календаря сезона-2024/2025 первые два этапа Кубка России и один – Кубка Содружества должны пройти в Ханты-Мансийске. В прошлые годы гонки там часто отменялись из-за морозов. Разумно ли в таком случае опять рисковать?

— Риск высокий. Скажу по своему опыту. Когда мы работали с 2006 по 2010 год с Владимиром Александровичем Аликиным, нашим старшим тренером, заключительный сбор перед сезоном проводили в Ханты-Мансийске. Плюс-минус с разницей в пару дней всегда начинались морозы: то 18 ноября, то 20-го, то 21-го. Они были всегда. Первая часть учебно-тренировочного сбора проходила в более комфортном температурном диапазоне – 5-10 градусов мороза, а контрольные тренировки, как правило, уже начинались, когда температура опускалась до 15-18 градусов мороза.

Сама процедура формирования календарного плана проходит следующим образом. Рабочая группа предоставляет проект календарного плана тренерскому совету, там он обсуждается, а потом утверждается исполкомом СБР. Это коллективная работа, а не кто-то один принимает решение. Правильно или неправильно проводить столько этапов в Хантах – время покажет. В этом году была морозная зима, а следующая может оказаться теплее. Не сомневаюсь, что биатлонные комплексы в любом случае будут готовы проводить соревнования на достойном уровне. И Ханты, и Тюмень обладают таким опытом. Всё будет зависеть от погоды.

— По ходу сезона у наших биатлонистов часто возникали проблемы из-за мороза. Стоит ли бегать при температуре ниже 20 градусов?

— По регламенту не рекомендуется бегать ниже 20 градусов мороза. Это связано с техническими условиями эксплуатации оружия. Полностью согласен с тем, что не очень приятно бегать в –18 или в –20 градусов, но раз такие нормы есть, нужно выступать. Понятно, что все привыкли бегать в более мягких условиях, поэтому даже –15 – это уже некомфортно. Погода часто бывает непредсказуема: иногда зимы помягче, иногда, как в этом году, посуровее. Считаю, что надо придерживаться тех норм, что есть.

Винтовки для биатлонистов, которые делаются на заводе «Калашников», проходят испытания именно в таких погодных условиях. Их тестируют в обстановке, максимально приближенной к гоночной: моделируется пристрелка около 10-15 выстрелов, потом делается пауза на час, а следом уже делается по пять выстрелов через каждые 10 минут. После таких испытаний формируется паспорт винтовки. Так что всё согласно регламенту.

Эдуард Латыпов Фото: РИА Новости

— Как такие гонки сказываются на здоровье?

— Конечно, бывают случаи, когда спортсмены заболевают, но это индивидуальная история. Как нас учили в наше время тренеры: «Если вы заболеете, то полностью ваша вина. Вы можете соблюдать простые меры предосторожности и правила гигиены, чтобы обезопасить себя». Если ты тренируешься с апреля-мая, а потом на важном старте заболел — это полностью твоя вина. В этом есть логика.

Спортсменам нужно защищать себя: одеваться теплее, использовать маски, мази для носа и так далее. Да, бегать в морозы некомфортно, но организм со временем привыкает ко многим вещам. Мне лично было непросто соревноваться в холод. Когда много лет бегаешь на международных стартах, где более мягкая погода, то в холод чувствуешь себя некомфортно.

«Ребята сполна отплатили родному региону»

— В Ижевске пройдёт традиционная «Ижевская винтовка», ряд гонок которой войдут в зачёт чемпионата России. Не хотелось бы проводить больше соревнований там?

— Союз биатлонистов России ежегодно доверяет нам «Ижевскую винтовку». До Златоуста в этом году именно на нашем турнире было больше всего болельщиков. В нашем регионе любят спорт, любят биатлон. Для болельщиков это действительно праздник. Два года подряд с точки зрения картинки у нас получалось очень красиво.

Да, мы знаем, что у нас есть минусы с точки зрения инфраструктуры, но с точки зрения картинки – у нас выходит здорово. В этом плане в 2024 году хорошо получилось у Златоуста. Здорово было и на чемпионате России в Тюмени. Всегда приятно видеть полные трибуны. Конечно, мы бы хотели проводить больше турниров в Ижевске, но решение за СБР.

— Удмуртские спортсмены сейчас успешно бегают за другие сборные. Не обидно ли, что не удалось сохранить Александра Поварницына и не только его в команде?

— Александр, как и Ульяна Нигматуллина, выступают сейчас за другой регион. Было принято решение отпустить ребят, так как они долгое время бегали за республику и выполнили все моральные обязательства, выступая на международных соревнованиях и завоевывая там медали. Ребята сполна отплатили своему родному региону. Мы дали возможность спортсменам самим принять решение.

Да, были моменты, что Александр и раньше хотел уйти в другой регион. Это желание было вызвано больше финансовой составляющей, но нам удалось помочь, и он на какое-то время остался. Теперь просто хочется им пожелать только хорошего.

Мы видим, что ребята из Удмуртии есть и в Ямале, и в Пермском крае. Реагировать на это можно по-разному. С одной стороны, это круто, значит, есть прекрасные тренеры, прекрасная школа, которая воспитывает отличных спортсменов. С другой – понятно, что в некоторых моментах мы уступаем в спорте высших достижений. Но хотелось бы подчеркнуть, наша школа биатлона правильно воспитывает спортсменов, раз такое количество ребят из Удмуртии выступает в других командах. Об этом говорят и сборные регионов. Им приятно работать со спортсменами из Удмуртии, потому что они исполнительны и неукоснительно выполняют планы. Так что сказать однозначно, хорошо это или плохо, что ребята ушли, нельзя.

— Сейчас за Удмуртию успешно бегают Корнев, Мухамедзянов. Получается, удалось сделать какие-то выводы, чтобы удержать ребят в команде?

— Эти два спортсмена у нас в топе. Пока больше нет. Мы это всё понимаем и видим. Мухамедзянов и Корнев – ребята с большим потенциалом, которые показывают, что готовы завоёвывать медали. Ильназ летом перебрал с нагрузками на сборе в Сочи, поэтому первая половина сезона получилась очень тяжёлой. Тем не менее во второй половине он взял малый «Глобус» в индивидуальных гонках, на чемпионате России он был третьим в спринте. В общем, это наши лучшие спортсмены.

Ильназ Мухамедзянов Фото: РИА Новости

В прошлом году ребятам приходили предложения из Ханты-Мансийска, Тюмени и Ямала, и это не секрет. Нужно отдать должное эти регионам. Они в первую очередь выстраивали диалог с Федерацией биатлона Удмуртии. С точки зрения этики это здорово. Мы взяли паузу, встретились со спортсменами и сделали им своё предложение. Ребята всё обдумали сами и приняли решение в нашу пользу. В этом году история повторяется (улыбается). Совсем недавно я встречался с ребятами, пока мы действуем по той же схеме. Я начал поиск спонсоров. Потом скажу, что вышло, а они примут решение.

«Когда нас вернут? Думаю, что не скоро»

— Нет ли ощущения, что без международной конкуренции многие лидеры российского биатлона несколько просели по работе на рубеже?

— Хочу сперва поделиться своей историей. Нас отлично учил Андрей Александрович Гербулов, тренер по стрельбе, один из лучших в мире, на мой взгляд. В подтверждение моих слов – в некоторые годы на Кубке мира мы вчетвером входили в десятку лучших по статистике стрельбы! Был случай: на этапе Кубка мира в Хохфильцене в сезоне-2005/2006 немецкие СМИ делали интересные подводки к гонкам: «Кто сегодня победит: немцы, которые бегут быстрее, или россияне, которые стреляют лучше других?» Это подтверждало наш класс. Нам всегда говорили, что на эстафете нужно использовать максимум один дополнительный патрон.

Сейчас хотелось бы, чтобы наши ребята и девчонки выдавали такие же показатели стрельбы. Мы живём в таком мире, где спокойно можем посмотреть статистику стрельбы соперников на международной арене: время, точность. Ребят, вот вам ориентиры! Когда мы вернёмся, вы должны быть готовы показывать точность за 90%. Так что сейчас мотивация – улучшать результаты стрельбы. У нас показывают все российские турниры, благодаря чему популярность биатлонистов растёт, так что им нужно постараться максимально идеально проходить каждую гонку.

Александр Большунов выиграл 23 гонки подряд! Да, в итоге он потерпел поражение, но потом снова выигрывал. Для всех лыжников Большунов – главный ориентир. То же должно быть и в биатлоне. Когда мы вернёмся, мы должны бороться и быть в топе, а не действовать согласно олимпийскому принципу, где главное – участие. Так что спортсмену нужно отрабатывать на максимум, повышать свой уровень профессионализма. Каждый знает свои слабые места: стрельба, техника, функциональное состояние.

— Как скоро может случиться возвращение россиян на Кубок мира?

— Думаю, что не скоро. Не секрет, что ситуация на международной политической арене непростая. Обстановка всё больше и больше накаляется. Изначально были прогнозы, что как минимум две Олимпиады, в 2024 и 2026 году, мы точно пропускаем. Согласен с этим, а дальше будет видно.

— Как изоляция скажется на форме, если нас вернут?

— Спортсмены должны быть готовы выступать, как только нас допустят. И в функциональном состоянии, и в техническом, и в стрельбе они должны быть готовы выступать и побеждать. Если они будут выходить и просто выполнять критерии попадания в пасьют, то в таком случае потребуется нам год или два, чтобы вернуться в прежние кондиции. Всё зависит только от спортсменов.

Эдуард Латыпов Фото: РИА Новости

«Теперь условия стали унизительными»

— Что думаете об условиях, на которых наших атлетов допускают на Игры в Париж?

— Мы знаем позицию разных лидеров общественного мнения в спорте. Скажу про себя. Я в девять лет пришёл в биатлон и 27 лет занимался спортом, жил в этом мире. Так что тяжело воспринимать, что этот мир теперь стал другим. Всё-таки есть более важные ценности. Если раньше нас просто допускали без флага и гимна, то теперь условия стали унизительными. Нам предлагают чуть ли не отрешение от Родины! Я ничего не имею против тех спортсменов, которые на Олимпиаду поедут. Я буду за них болеть, буду их поддерживать. Здесь спортсмен принимает решение сам.

Спорт всегда, а в текущих условиях особенно, очень хорошо поддерживался государством. Поэтому у спортсменов и должны быть некие обязательства. Но в любом случае мы поддерживаем наших атлетов, которые выступают за рубежом. Такие ребята есть в большом теннисе, в футболе, в хоккее. Но то, что сейчас вытворяет МОК! Они сами говорят, что они вне политики, но по факту это не так. Да и слова Баха, который просил следить за нашими атлетами. Это уже трэш какой-то!

— Игры дружбы, Спартакиаду в данном случае можно назвать альтернативой или заменой Олимпиадам и чемпионатам мира?

— Сложно ответить на этот вопрос, потому что всё зависит от вида спорта. Есть виды, где азиатские страны — реально сильные конкуренты, а есть виды спорта, где основную силу представляют европейцы. Сказать, что Спартакиады и Игры дружбы на порядок слабее чемпионатов мира и Олимпиад, — неверно, всё зависит от вида спорта.

— А если брать биатлон?

— Вы знаете, что здесь сильнее европейцы: Норвегия, Швеция, Франция, Германия. То же самое и в лыжных гонках. В тяжёлой атлетике же, наоборот, в Азии все соперники. Так что под одну гребёнку всех нельзя определять. Но Игры дружбы сейчас – это один из инструментов для привлечения топовых спортсменов из других стран. Надо им пользоваться. В одном виде спорта это может быть слабая конкуренция, но в другом – достойная. Надо проводить и надо участвовать!

Здесь многое зависит от того, какой путь развития выберут федерации. Нужно сохранить и приумножить ту историю, которая есть, чтобы, когда наши атлеты вернутся на международные старты, они могли биться с лучшими и бороться за медали. Каждой федерации нужно думать, как это сделать.