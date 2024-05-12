«Хочу сам становиться кумиром». Интервью с сенсационным героем российского биатлона

До начала апреля 2024 года о 23-летнем Данииле Усове из Пермского края слышали лишь внимательные поклонники биатлона. Но он сумел преподнести, пожалуй, главную сенсацию сезона. На финальном этапе Кубке Содружества Даниил блистал: золото в спринте, бронза в эстафете, а ещё и четвёртое место в масс-старте! Наградой за труды на протяжении зимы стало включение Усова в резервный состав сборной России на сезон-2024/2025.

Мы решили разузнать про юного героя нашего биатлона побольше. В интервью «Чемпионату» Даниил рассказал всё о себе: как пришёл в биатлон, каких успехов добивался в карьере, что чувствовал после триумфа в Мурманске и чем любит заниматься в свободное время.

«Моя карьера началась на уроке физкультуры»

– Даниил, как ты пришёл в спорт?

– В школе на физкультуре я начал заниматься лыжами. Учитель заметил, что я довольно активный, постоянно хожу на все занятия, ничего не пропускаю. Он предложил мне заняться лыжами. Я был не против, родители тоже. Можно сказать, на физкультуре и началась моя спортивная карьера.

Даниил Усов Фото: РИА Новости

– Учитель тебя в какую-то секцию отвёл или тренировал сам?

– Он сам меня тренировал. В секции я не ходил, да и у нас их вроде бы не было. Я тогда жил в области ещё, в городе Кизел.

– А как дальше стал развиваться твой спортивный путь?

– До второго класса я учился в области. Потом мы переехали в Пермь, так как родители поняли, что мне и сестре нужно развиваться. В Перми я решил продолжить заниматься лыжами, так как мне нравилось и у меня получалось. Я пошёл в лыжную секцию, где был хороший стадион «Динамо». До 18 лет я занимался лыжными гонками, а после перешёл в биатлон.

– Почему принял такое решение?

– Вообще, я хотел и дальше заниматься лыжами, не хотел переходить. Я попросил своего лыжного тренера помочь мне перейти в другой регион. Он обратился к своему сыну, который раньше был биатлонистом. И сын тренера меня спросил, не хочу ли я попробовать себя в этом виде спорта. У него как раз был знакомый тренер в Чайковском, с которым он раньше занимался. Я сказал, что переходить мне страшновато, но попробую – вдруг понравится. Я съездил на просмотровый сбор, который длился дней пять в Чайковском, пострелял с Иннокентием Александровичем. Он сказал: «Для первого раза с винтовкой в руках – результат хороший. Ты мне очень нравишься. Приходи – будем работать». Так и началась моя биатлонная карьера.

– Выступал ли ты по юниорам на международных турнирах?

– Да, я успел съездить на первенство мира по юниорам, правда, не зимнее, а летнее. Я отобрался на турнир после победы и серебра на турнире в Рыбинске. В итоге я в 2021 году поехал в Нове-Место. Мне очень понравилось там. Я узнал, каково это – выступать на международной арене. Атмосфера там очень крутая. Тогда же, кстати, я впервые столкнулся с языковыми проблемами и понял, что нужно учить английский язык (улыбается).

– Начал потом активно язык учить?

– Да. Но я занимался не с репетитором, не с учителем, а сам по приложению. Тогда было сильное желание, а сейчас я немного забросил это дело.

– С февраля 2022 года стало интереснее выступать на российских турнирах, потому что тут появились звёзды нашего биатлона?

– Конечно, стало интереснее и сложнее. Соответственно, и мотивация стала больше, ведь всё-таки хочется расти, догонять сильнейших. Но есть и другая загвоздка. Когда ты дойдёшь до уровня наших сильнейших сборников, у тебя всё равно не будет возможности поехать на международную арену. Когда её откроют – непонятно. Надеюсь, что всё благополучно закончится и нам откроют доступ к международным стартам.

– Ты ведь в минувшем сезоне тренировался в регионе?

– Да, зимой я тренировался в регионе, но с летней подготовки буду уже в сборной. Не в основном составе, а в группе Б. Как я знаю, это молодёжная группа, там будут спортсмены до 25 лет. Я как раз попадаю в эту группу и наконец-то буду централизованно готовиться с командой.

«Первое время я не осознавал, что сделал»

– Многие ребята и раньше говорили о тебе как о сильном спортсмене. Почему рывок в результатах случился лишь под конец зимы?

– Не знаю, с чего ребята так решили (смеётся). По сезону у меня были проблески. Я неплохо передвигаюсь на лыжах, скорость у меня есть, но мне всегда не хватало стрельбы. Когда я заехал на Кубке Содружества четвёртым в Уфе, у меня неплохо всё сложилось с точки зрения стрельбы, в то время как лидеры средненько стреляли.

– Получается, тебе просто удалось поженить стрельбу и ход?

– В целом да. Плюс мы пробежали марафон в Увате. Мы с тренером понимали, что его нужно пробежать, чтобы потом была суперкомпенсация, то есть после сильной работы организм начал бы восстанавливаться лучше, и по идее результаты в Мурманске должны были быть лучше. Так и получилось. Организм успел восстановиться, состояние было хорошее. Мне показалось, что благодаря этому я и со стрельбой смогу справиться и сделать ноль. Так и получилось собрать воедино и ход, и стрельбу.

– Кстати, о том масс-старте на Кубке Содружества в Уфе, где ты стал четвёртым. Ожидал ли тогда, что в этом же сезоне удастся взять первую медаль?

– Первое время после гонки я не осознавал, что сделал. В целом и после победы мне только через пару дней пришло осознание, что я натворил (улыбается). А тогда я даже и не предполагал, что у меня в этом же сезоне получится взять свою первую медаль, тем более в спринте. Я просто старался тогда сделать хорошо свою работу, вот и всё.

– Финал сезона в Мурманске сложился для тебя шикарно: золото в спринте, бронза в смешанной эстафете и четвёртое место в масс-старте. Какие эмоции ты испытывал после такого этапа?

– Сейчас я принимаю всё как должное, но я был безумно рад. Там же сразу после гонок я был в неоднозначном состоянии. Я осознавал, что добился хорошего результата. Я впервые в жизни ноль стрельнул! Но мне нужно было всё переварить. Тогда после спринта впереди были гонки, так что я был сконцентрирован и настраивался на них. И только потом расслабился и радовался, что сезон получилось закончить на такой хорошей ноте.

– Показалось, после победы в Мурманске ты был немного растерян. На тебя сразу обрушилось всё: награждение, фанаты, Губерниев.

– Да, я действительно был немного растерян. До этого я интервью давал только в Уфе. После того разговора с прессой мне было стыдно и некомфортно, потому что я не очень информативно на вопросы отвечал. На самом деле, у меня был мандраж. В Мурманске я испытывал те же самые чувства, потому что страшно было выходить в прямой эфир. Ещё и некоторые вопросы задают с подковыркой, после чего ты встаёшь в ступор и не знаешь, что говорить. Со стороны, наверное, это кажется немного некрасиво.

– Всё придёт с опытом.

– Да, это правда. В первые разы так нервничать – нормально. Ничего страшного в этом нет.

Даниил Усов Фото: РИА Новости

– Все твои лучшие результаты были показаны на Кубке Содружества. Почему так получилось?

– Если честно, то я сам не знаю. Может, пик формы выпадал на эти старты, а может, я сам внутренне так настраивался, потому что призовые на Кубке Содружества неплохие (смеётся). Так что точного ответа дать не могу. Получилось как получилось. Но меня всё устраивает. Всё-таки это международный старт! Я и сам удивлён, ведь при этом на главных стартах сезона выступал средненько. На Спартакиаде в десятку я ни разу не заехал, но был 11-12-м, то есть довольно близко к ней, а на чемпионате России вообще провалился, причём что в Чайковском, что в Тюмени. Не понимаю, почему в Чайковском не получилось. Я к турниру там целенаправленно готовился, прошёл сборы. Не могу сказать, почему у себя дома не получилось нормально выступить. В Тюмени же у меня были некоторые психологические проблемы, но я предпочёл бы об этом сейчас не говорить.

«Лыжи нынче — это дорогое удовольствие»

– Ты затронул тему призовых. Иван Колотов после победы на чемпионате России говорил, что призовые за золото больше его месячной зарплаты. У тебя аналогичная история?

– Иван в сборной тренируется уже второй или третий год, так что у него зарплата будет посущественнее, чем у меня. Соответственно, и разница между призовыми и зарплатой у меня больше. Пока неясно, что делать с этим. На самом деле, и так понятно, что по сравнению с призовыми за победу наша месячная зарплата в регионах ниже. Может, Ваня озвучил это, чтобы руководство задумалось.

– На что решил потратить призовые? Тот же Колотов сказал, что отложит на свадьбу.

– Свадьбы у меня пока точно не предвидится (улыбается). Наверное, бо́льшую часть отложу на инвентарь, на те же лыжи, потому что нынче это дорогое удовольствие. Оставшееся отложу на чёрный день и на отпуск.

– Частенько перспективных спортсменов к себе переманивают богатые регионы вроде Тюмени, ХМАО, Ямала. Тебе приглашения такие поступали?

– Честно? Приглашали. Но я пока не принял решение. Нужно всё решать с тренером.

– В масс-старте в Мурманске ты немного повздорил с Тулатиным. Удалось потом с Иваном пообщаться и урегулировать ситуацию?

– Мы с Иваном поговорили сразу после гонки. Я подошёл, объяснил свою точку зрения. Пожал ему руку и сказал, что никакого злого умысла не было. Я хотел объяснить ему, что это контактный спорт и всё бывает. После финиша, на мой взгляд, Иван не очень правильно поступил, но я могу понять – он младше меня и в тот момент был на эмоциях. Потом уже Иван остыл, всё осознал и извинился передо мной. Я его извинения принял. Я вообще не держу на него зла. Не представляю, как бы я поступил в аналогичной ситуации. Он боролся за шестёрку, поэтому очень расстроился из-за случившегося.

– Полагаю, твоя популярность после такой концовки сезона выросла?

– Не сказал бы, что резко, но у людей появился интерес ко мне. Люди стали писать в соцсетях, различные медиа мной интересуются.

– Нравится ли тебе подобное?

– Безусловно, нравится! Осталось только привыкнуть к этому. Когда в карьере у меня будут стабильно хорошие результаты, то это станет нормой.

«Моим кумиром был и остаётся Александр Легков»

– Следишь ли за международным биатлоном?

– В прошлом сезоне я следил, но не за всеми гонками. Когда мог, смотрел старты. Там есть чему поучиться у спортсменов.

– Минувшей зимой было много споров о доминировании норвежцев. Как по-твоему, это хорошо или плохо?

– Я отношусь к этому нейтрально. Мне пока что с ними не бегать. Вот как придётся выступать с ними, тогда и посмотрим (улыбается). Но вообще на Кубке мира неплохо и французы, и шведы выступали.

– Ты говорил, что твой кумир в спорте – Александр Легков. А были ли какие-то кумиры из иностранцев?

– Честно говоря, нет. Моим кумиром был и остаётся по сей день только Александр Легков. Вообще, когда у меня были кумиры, мне было по 13-15 лет. Сейчас же я сам хочу становиться кумиром для детей.

– Наверное, тебя очень впечатлила победа Легкова в марафоне на Олимпиаде в Сочи.

– Да! Он делал что-то необъяснимое на этом подъёме! Мне это навсегда запомнилось. Даже на сборах в Сочи, когда я ехал по этому месту, вспоминал ту самую гонку. Это было незабываемо! Удивительно и необъяснимо, как после 50 км он выдал такой сумасшедший результат.

– Интересуешься ли ты какими-то видами спорта, помимо лыж и биатлона?

– Да не особо. Иногда только футбольную Лигу чемпионов смотрю, да и всё. Хобби спортивного у меня нет. Но и времени у меня тоже особо нет.

– А неспортивные хобби есть или на них тоже не хватает времени?

– Летом я часто на рыбалку хожу. Это отличный способ расслабиться, разгрузить голову, отдохнуть от тренировок. Самым крупным моим уловом была щука. Не взвешивал её, но по размерам она была где-то метр-полтора.

– Не сказать, что ты активен в соцсетях. Не думал, подобно многим биатлонистам, создать свой телеграм-канал и пилить туда контент?

– У меня тоже есть телеграм-канал. Я его года полтора назад создал, но полгода уже точно ничего туда не закидываю. Времени как-то не хватает. Как люди успевают соединять спорт, отдых и ведение телеграм-каналов? Меня это удивляет. Я же просто не смог нормально тренироваться и уделять время каналу. Хотя, как мне говорили, мне удавалось вести канал интересно. Посмотрим, может, продолжу, осталось поймать вдохновение.