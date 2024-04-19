«Королева Контиолахти». Яркие гонки, которыми Юрлова-Перхт запомнилась болельщикам

Последняя чемпионка мира по биатлону из России 14 апреля завершила карьеру. Побед Кати нам будет не хватать!

В это сложно поверить, но одна из самых опытных и титулованных биатлонисток страны – Екатерина Юрлова-Перхт – не смогла выступить ни на одной Олимпиаде. Так сошлись звёзды – иначе и не скажешь.

Тем не менее характеру питерской спортсменки многие позавидуют, ибо её стремление к победе однажды подарило всей стране такую важную победу, которую до сих пор помнят все болельщики. Никто не смог её повторить.

Мы, конечно, про главный триумф в карьере Юрловой-Перхт – индивидуальную гонку на чемпионате мира – 2015 в Контиолахти.

Королева Контиолахти

В тот день в Юрлову никто особо не верил. Впрочем, не только 11 марта 2015-го, но и долгие годы до сего момента. Да, в её карьере случались заезды в десятку сильнейших Кубка мира, но до медалей дело не доходило. Хотя на международном уровне Екатерина выступала уже несколько лет.

Екатерина Юрлова-Перхт Фото: picture alliance via Getty Images

И вот – 93-й стартовый номер гонки. Для россиянки это был шанс на миллион, и она им воспользовалась. Пока она бежала по финской трассе, лидер соревнований чешская биатлонистка Габриэла Коукалова уже раздавала интервью и ждала момента, пока все участницы пройдут дистанцию.

Но рубеж за рубежом россиянка проходила с филигранной точностью. И к последней стрельбе пришла в ранге фаворита. Весь биатлонный мир следил за ней, ведь она могла сотворить чудо. Она – никому не известная россиянка. И Катя его сотворила, додержав преимущество. Коукалова плакала.

Но если чешская спортсменка ревела от горя, то вся Россия – от радости. Катя подарила стране первую за шесть лет золотую медаль ЧМ у женщин.

«Есть на земле справедливость, глядя на финиш этой замечательной девчонки, есть! Для тех, кто гнал её из сборной, для тех, кто не верил в её талант, для тех, кто говорил, что она не может», – радовался тогда Дмитрий Губерниев.

«Я боялась, что меня догонит Денизе»

Успех на ЧМ-2015 окрылил Юрлову-Перхт. В её способностях и таланте теперь никто не сомневался. Ни российские болельщики, ни соперники.

На чемпионате мира 2019 года в шведском Эстерсунде Екатерина была вновь близка к победе, уже в масс-старте. В соперничестве с итальянкой Доротеей Вирер и немкой Денизе Херрман Екатерина стала второй.

Победительнице она уступила 4,9 секунды, допустив два промаха за всю дистанцию. Казалось, будь у Кати ещё километр, второго чемпионства не миновать.

«Относительно Доры у меня вообще не было никаких мыслей, несмотря на то что я видела её впереди. Если честно, я так боялась, что меня догонит Денизе Херрман, которая уходила с заключительного рубежа где-то сзади, что я изо всех сил от неё убегала», — вспоминала серебро ЧМ-2019 Екатерина.

Солистка Антхольца

После успеха на ЧМ-2015 к Юрловой-Перхт пришли и медали Кубков мира. На шестом этапе в итальянском Антхольце сборная России знатно пошумела. И одну из ведущих партий в этом концерте исполнила Екатерина, завоевавшая медали во всех гонках. Дело было в январе 2016-го.

Всё началось с бронзы в спринте, где она в упорной борьбе проиграла соотечественнице Ольге Подчуфаровой. Обе тогда отстрелялись на ноль, но Кате было суждено начинать пасьют с отставанием в 22,1 секунды.

Доротея Вирер, Тириль Экхофф, Габриэла Коукалова, Селина Гаспарин… С такими соперницами заранее было ясно – просто не будет. Но опытная россиянка доказала, что является мастером контактных гонок. Всего одна осечка на огневых рубежах и блестящая победа в гонке преследования. Второй стала Гаспарин, проиграв россиянке на финише 12 секунд. Но на этом российская чемпионка не остановилась и взяла бронзу в составе женского эстафетного квартета. Россиянки тогда выгрызли медаль у сборной Италии.

Екатерина Юрлова-Перхт Фото: Getty Images

Катя — командный боец

Той медали Юрловой было мало. И уже в 2019 году она в тяжелейших условиях Оберхофа обыграла Денизе Херманн. Ветер, снег, туман… На четвёртом этапе эстафеты на глазах у немецкой публики лидер бундестим осталась ни с чем.

Пока Дениз наматывала два штрафных круга после стойки, Катя уверенно помчалась к финишу. Да, ещё как! Финишировала с флагом в руках!

Вообще, успехи Юрловой всегда случались в критически важные моменты для сборной. Она принесла стране единственное золото ЧМ-2015, помогла не ударить в грязь лицом женской команде на ЧМ-2019 и стала номером один на этапе в Антхольце, показав миру всю силу российского биатлона. Такой сильной, упёртой и верящей в себя биатлонистки нам будет не хватать. Как хорошо, что Екатерина будет рядом с биатлоном, а на её победы, похоже, ещё долгое время будут равняться действующие биатлонистки. Ведь кто знает, когда у нас появится первая после Юрловой-Перхт чемпионка мира…