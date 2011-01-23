Ткаченко: не скажу, что перед ЧМ нам добавилось головной боли

Старший тренер мужской сборной России Михаил Ткаченко прокомментировал выступление своих подопечных в эстафете на шестом этапе Кубка мира в итальянской Антхольц-Антерсельве, где россияне стали четвёртыми.
«Результатом в целом довольны. Была достойная, сильная борьба, жёсткая конкуренция. Конечно, жаль, что не получилось заехать на пьедестал, но тем не менее. Мы были вынуждены произвести некоторые замены, кого-то посмотреть, приболел с утра Ваня Черезов. Честно говоря, опасения были за всех — вы видели, была величайшая конкуренция, стреляли все практически без штрафа, поэтому нужно проходить рубежи максимально чисто.
Не скажу, что добавится головной боли перед Ханты-Мансийском. Здоровая конкуренция — это же хорошо, это только гарантирует дополнительный азарт при подготовке», — сказал Ткаченко в интервью пресс-службе Союза биатлонистов России.
«Чемпионат.ру» вёл прямую текстовую трансляцию мужской эстафетной гонки в итальянской Антхольц-Антерсельве.
Текстовая трансляция мужской эстафеты.
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