Барнашов: о выступлении биатлонистов поговорим в конце сезона
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Главный тренер национальной команды России по биатлону Владимир Барнашов заявил, что неудачное выступление его подопечных на этапах Кубка мира в нынешнем сезоне связано с объективными причинами, а также отметил, что итоги сезона будут подведены после завершения соревновательного года.
«Я согласен, что в этом году наши спортсмены не выступают так ярко, как в прошлом сезоне. На это есть определённые объективные причины. Причём у каждого спортсмена они свои. Об этом мы обстоятельно поговорим в конце сезона. А сейчас идёт подготовка к главному старту года», — цитирует Барнашова «Тюменская арена».
Напомним, что чемпионат мира по биатлону стартует 3 марта в Ханты-Мансийске.
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