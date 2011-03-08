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Чудов вернулся в топ-20 Кубка мира, Бё — первый

Чудов вернулся в топ-20 Кубка мира, Бё — первый
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Норвежец Тарьей Бё укрепил лидерство в общем зачёте Кубка мира. Теперь он опережает Эмиля-Эгле Свендсена на 92 очка. Лучший из россиян — Иван Черезов — шестой. Он отстаёт от Арнда Пайффера на восемь баллов. Антон Шипулин покинул топ-20 общего зачёта, Максим Чудов — вернулся в него.

Биатлон. Кубок мира. Мужчины
Общий зачёт

1. Тарьей Бё (Норвегия) — 979.
2. Эмиль-Эгле Свендсен (Норвегия) — 887.
3. Мартен Фуркад (Франция) — 869.
4. Михаэль Грайс (Германия) — 615.
5. Арнд Пайффер (Германия) — 604.
6. Иван Черезов (Россия) — 596.
7. Михал Шлезингр (Чехия) — 509.
8. Лукас Хофер (Италия) — 500.
9. Карл-Йохан Бергман (Швеция) — 481.
10. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) — 472…
17. Евгений Устюгов (Россия) — 387…
20. Максим Чудов (Россия) — 359.
21. Антон Шипулин (Россия) — 358…
23. Андрей Маковеев (Россия) — 330…
34. Максим Максимов (Россия) — 217.

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