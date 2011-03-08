Чудов вернулся в топ-20 Кубка мира, Бё — первый

Норвежец Тарьей Бё укрепил лидерство в общем зачёте Кубка мира. Теперь он опережает Эмиля-Эгле Свендсена на 92 очка. Лучший из россиян — Иван Черезов — шестой. Он отстаёт от Арнда Пайффера на восемь баллов. Антон Шипулин покинул топ-20 общего зачёта, Максим Чудов — вернулся в него.

Биатлон. Кубок мира. Мужчины

Общий зачёт

1. Тарьей Бё (Норвегия) — 979.

2. Эмиль-Эгле Свендсен (Норвегия) — 887.

3. Мартен Фуркад (Франция) — 869.

4. Михаэль Грайс (Германия) — 615.

5. Арнд Пайффер (Германия) — 604.

6. Иван Черезов (Россия) — 596.

7. Михал Шлезингр (Чехия) — 509.

8. Лукас Хофер (Италия) — 500.

9. Карл-Йохан Бергман (Швеция) — 481.

10. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) — 472…

17. Евгений Устюгов (Россия) — 387…

20. Максим Чудов (Россия) — 359.

21. Антон Шипулин (Россия) — 358…

23. Андрей Маковеев (Россия) — 330…

34. Максим Максимов (Россия) — 217.