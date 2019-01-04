Два чемпионских реванша и другие лучшие бои 2018 года в ММА. Часть вторая

Роберт Уиттакер — Йоэль Ромеро 2

ч Роберт Уиттакер (20-4) — #1 Йоэль Ромеро (13-3)

Когда: 9 июня, UFC 225

Где: United Center, Чикаго, США.

В своё время, в июле 2017 года Уиттакер и Ромеро впервые сошлись в клетке и выдали отличный пятираундовый спектакль. Йоэль тогда был серьёзным фаворитом, но победу отдали Роберту. На кону тогда стоял временный титул, который позже для австралийца превратился в неоспоримый.

Переигровка состоялась годом позже. По воле обстоятельств Ромеро заменил как раз Уиттакера в мейн ивенте UFC 221. Кубинец вышел на второй подряд бой за временный пояс UFC в среднем весе и в этот раз был успешен. В третьем раунде Йоэль нокуатировал Люка Рокхолда и вновь добился встречи с Уиттакером.

Перед новой схваткой Роберта с Йоэлем никто не решался назвать фаворита пары. Однако активнее на правах чемпиона начал Уиттакер. Ромеро вообще в своих последних поединках долго запрягает. Вот и в этот раз кубинца словно не было в клетке первые два раунда: чемпион уверенно контролировал всё, что хотел контролировать в этом бою. К концу второй пятиминутки он оформил претенденту серьёзную гематому под правым глазом, и тут Ромеро решил очнуться.

В третьем раунде Солдат Бога своими фирменными взрывными атаками несколько раз потряс соперника, а однажды даже отправил того на настил. В какой-то момент Йоэль решил, что больше в клетке делать нечего и пошёл добивать, за что чуть не поплатился, пропустив опасную контратаку в конце раунда. В итоге бойцы весь оставшийся поединок провели в напряжённом и нервном ритме. Уиттакер ещё раз побывал в нокдауне, но всё же забрал победу раздельным судейским решением. Ромеро же досталось как никогда много народной любви и признания, ведь большинству показалось, что именно кубинец выиграл тот поединок.

Роуз Намаюнас — Йоанна Енджейчик 2

ч Роуз Намаюнас (8-3) — #1 Йоанна Енджейчик (15-3)

Когда: 7 апреля, UFC 223

Где: Barclays Center, Нью-Йорк, США.

Ещё один реванш в нашей подборке. Первый поединок Намаюнас и Енджейчик состоялся на UFC 217 и победительницей из него сенсационно вышла претендентка. Роуз невероятно сложно было держать себя в руках во время раскрутки боя с Йоанной: польская чемпионка всегда была известна своим давлением на соперниц ещё до выхода в клетку.

Зато когда спортсменки появились в октагоне, Намаюнас смогла показать себя во всей красе. Накопленная ярость Роуз вылилась в ранний нокаут Йоанны. Никто не ожидал, что доминирующая чемпионка рухнет в первом раунде, но, несмотря на это, компания всё же подарила Енджейчик незамедлительный рематч.

Намаюнас — Енджейчик 2 украсил афишу апрельского UFC 223 в качестве соглавного боя. В этот раз Йоанна была гораздо аккуратнее, потому соперницы провели в клетке все пять раундов. Однако победа снова отошла американке литовского происхождения. Намаюнас, согласно официальной статистике, заметно реже попадала по сопернице на протяжении поединка, однако её удары чаще приходились в «ключевые зоны», в то время как Енджейчик свою статистику набивала, в основном, лоу-киками. В итоге, конечно, Йоанна не согласилась с решением судей, но признала, что её второй поединок с Роуз удался.

Тиагу Сантос — Джими Манува

#7 Тиагу Сантос (20-3) — #9 Джими Манува

Когда: 8 декабря, UFC 231

Где: Торонто, Канада, SCOTIABANK ARENA

При первом просмотре боя может показаться, что какие-то любители, сильно подпив, дорвались до октагона UFC. В особенности это касается Сантоса. Тиагу словно дикий полетел на Мануву со стартовым гонгом и устроил рубку, которая в итоге продлилась чуть больше пяти минут времени боя. То есть развязка наступила в самом начале второго раунда. В нём бразилец сыграл ва-банк: Сантос бросил все силы, чтобы закончить поединок как можно быстрее — в первой же атаке.

Ставка сыграла, и Тиагу сумел удосрочить Мануву на 41 секунде раунда. Но если бы Джими выдержал натиск, то наверняка бы забрал контроль над уставшим соперником. Только эти рассуждения не имеют значения, ведь некогда топовый британский полутяж сегодня идёт на серии из трёх поражений.

Владимир Минеев — Магомед Исмаилов



Когда: 19 октября

Где: ЦСКА арена, Москва, Россия Владимир Минеев (11-1-1) — Магомед Исмаилов (13-2-1)Когда: 19 октябряГде: ЦСКА арена, Москва, Россия

После пары лет ссор в соцсетях, взаимных подколов и вызовов Владимир Минеев и Магомед Исмаилов наконец встретились в клетке. Надо отдать российским средневесам должное, ведь в ушедшем году на нашей земле было не так уж и много реально крупных ивентов, а Минеев с Исмаиловым не только сумели привлечь к своему бою внимание зрителей, но и дали им реальное зрелище, когда дошло до дела

Война закончилась ничьей. Минеев и Исмаилов наконец подрались Поединок получился огненным!

Первые два раунда базовый борец Исмаилов хорошенько давил на Минеева, благодаря своему главному навыку. Владимира от переводов не спасали даже постоянно опущенные руки. Магомед несколько раз даже был близок к тому, чтобы добить оппонента на земле, однако в самый решающий момент ему для этого не хватило сил. Которые в третьем раунде неожиданно появились у Минеева.

Следующие 15 минут главным в клетке был уже Волжанин. Пусть и в заключительном раунде он частично упустил добытое преимущество, зато Владимиру удалось вернуть, казалось, проигранный в начале поединок. Судьи в итоге насчитали ничью, что, кажется, означает неминуемый реванш. Однако бойцы пока не спешат соглашаться на вторую схватку.

Дастин Порье — Джастин Гэтжи

Дастин Порье (24-5, 1 NC) — Джастин Гэтжи (19-2)

Когда: 14 апреля

Где: GILA RIVER арена, Глендэйл, США.

Какой рейтинг лучших боёв может обойтись без творчества Джастина Гэтжи? Хайлайт продолжает окупать своё позапрошлогоднее подписание в лучшую лигу мира. Пусть рекорд Гэтжи в UFC (2-2) не особенно впечатляет, зато Джастин в каждом новом поединке умудряется поднять планку агрессии на уровень выше. И ему всегда плевать, кто стоит напротив — рубку с Гэтжи можно избежать только упав в ранний нокаут, как это сделал, например, Джеймс Вик.

А вот Дастин Порье к давлению Гэтжи оказался готов и даже использовал стиль Джастина против него самого. Бриллиант не только отходил и защищался, но и точно работал с рук навстречу. Бокс Порье стал его главным товарищем в войне с Гэтжи. Когда Дастин хладнокровно боксировал, проблем не было — он спокойно перестреливал менее аккуратного соперника.

Но стоило Порье ввязаться в рубку с Гэтжи, как преимущество тут же отходило к Джастину. В итоге Бриллиант не попался на эту ловушку, вместо этого он подвёл собственный геймплан к логическому завершению в четвёртом раунде. Порье забросал уставшего Гэтжи мощной серией в начале предпоследней пятиминутки, и рефери пришлось вмешаться, засчитав Джастину стоячий нокаут.