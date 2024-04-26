Бой Тима Цзю с Вёрджилом Ортисом будет за временный пояс WBA

WBA санкционировала бой австралийца с русскими корнями Тимофея Цзю и американца Вёрджила Ортиса. Он должен состояться 3 августа. Спортсмены сразятся за временный пояс WBA в первом среднем весе. Таким образом, победитель этого противостояния станет обязательным претендентом для победителя поединка Теренс Кроуфорд – Исраил Мадримов. При этом шансы вмешаться в гонку сохраняются и у Джермелла Чарло.

Напомним, в последнем поединке Цзю встречался с Себастьяном Фундорой. Бой прошёл на «Ти-Мобайл Арене» и продлился все 12 раундов, по итогам которых Тим проиграл оппоненту раздельным решением судей. Ортис в последнем бою одолел Фредрика Лоусона.

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Ранее боксёр RCC Boxing Promotions Магомед Курбанов заявил о готовности заменить Ортиса в бою с Цзю.